ŞİPŞAK

Cem Yılmaz’ın hızına yetişilmiyor!

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:18:26

  • 1 Cem Yılmaz’ın hızına yetişilmiyor!
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    Ünlü komedyen, konuk olduğu dizinin setinde tanıştığı Merve Çağıran’dan ayrılıp aynı dizide rol alan Cansu Melis Karakuş’la flörte başladı.

  • 2 Cem Yılmaz’ın hızına yetişilmiyor!
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    SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

    Merve gitti, Cansu geldi! Cem Yılmaz’ın konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği internet dizisi ‘Fi’nin setinde tanıştığı Merve Çağıran’la ilişkisinin bittiği ortaya çıktı. 

  • 3 Cem Yılmaz’ın hızına yetişilmiyor!
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, ikilinin sessiz sedasız yollarını ayırdığı ve ünlü komedyenin gönlünü aynı dizide rol alan başka bir güzele kaptırdığı konuşuluyor.

  • 4 Cem Yılmaz’ın hızına yetişilmiyor!
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    2014 BEST MODEL BİRİNCİSİ

    Cem’in yeni güzeli, kankası Ozan Güven’le rol aldığı küvet sahnesindeki cesur görüntüleriyle adından söz ettiren 2014 Best Model birincisi Cansu Melis Karakuş. 

  • 5 Cem Yılmaz’ın hızına yetişilmiyor!
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    Bomonti’deki bir gece kulübünde yakınlaştıkları öğrenilen ikili, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeye başladı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    aslında cem yılmaz a üzülmek lazım. eminim o da frkındadır. parası ve şöhreti olmasa, bunların hiçbiri yüzüne bile bakmaz. çveresindeki herkes sahte..
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