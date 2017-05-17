Ünlü komedyen, konuk olduğu dizinin setinde tanıştığı Merve Çağıran’dan ayrılıp aynı dizide rol alan Cansu Melis Karakuş’la flörte başladı.
SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR
Merve gitti, Cansu geldi! Cem Yılmaz’ın konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği internet dizisi ‘Fi’nin setinde tanıştığı Merve Çağıran’la ilişkisinin bittiği ortaya çıktı.
HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, ikilinin sessiz sedasız yollarını ayırdığı ve ünlü komedyenin gönlünü aynı dizide rol alan başka bir güzele kaptırdığı konuşuluyor.
2014 BEST MODEL BİRİNCİSİ
Cem’in yeni güzeli, kankası Ozan Güven’le rol aldığı küvet sahnesindeki cesur görüntüleriyle adından söz ettiren 2014 Best Model birincisi Cansu Melis Karakuş.
Bomonti’deki bir gece kulübünde yakınlaştıkları öğrenilen ikili, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeye başladı.