Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ön davetiye bastırdı
17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:07:52 | Güncelleme: 11:41:46
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Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, haziranda yapacakları düğün öncesinde davetlilerin o gün program yapmamaları için ön davetiye bastırdı.
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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, geçtiğimiz kış Almanya’da aile arasında nişanlanan ve 29 Haziran’da dünya evine girmeye hazırlanan çift, yakınlarına davetiye göndererek “Haziran 29, 2017. İstanbul. Davetiyeniz gönderilecektir” bilgisini iletti.
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Davetiyeye İngilizce “Bu tarihi asla unutmayın” yazıldı.