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Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ön davetiye bastırdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:07:52

  • 1 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ön davetiye bastırdı
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    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, haziranda yapacakları düğün öncesinde davetlilerin o gün program yapmamaları için ön davetiye bastırdı. 

  • 2 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ön davetiye bastırdı
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, geçtiğimiz kış Almanya’da aile arasında nişanlanan ve 29 Haziran’da dünya evine girmeye hazırlanan çift, yakınlarına davetiye göndererek “Haziran 29, 2017. İstanbul. Davetiyeniz gönderilecektir” bilgisini iletti. 

  • 3 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ön davetiye bastırdı
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    Davetiyeye İngilizce “Bu tarihi asla unutmayın” yazıldı.

  • 4 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ön davetiye bastırdı
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  • 5 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, ön davetiye bastırdı
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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