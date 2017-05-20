Deniz Çakır
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Deniz Çakır’dan vefa örneği

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, dublaj sanatçılarının fotoğraflarını içeren ‘Rabarba, Sesleri Görmek’ adlı sergisini Antalya’dan sonra İstanbul’a taşıdı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:54:10 Güncelleme: 11:00:17

Oyuncu Deniz Çakır ile fotoğrafçı Serdal Güzel’in, açılışı 53. Antalya Film Festivali’nde gerçekleşen, ‘Rabarba, Sesleri Görmek’ adlı fotoğraf sergisi, önceki gün sergilendi.

HT Magazin'in haberine göre, dublaj sanatçılarının fotoğraflarının yer aldığı sergiden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Çakır, “Türkiye’de seslendirme sanatçıları geri planda kalıyor. Antalya’daki açılış sergisine geldiklerinde ‘Nihayet birisi bizim için bir şey yaptı’ demişlerdi. Bu, beni çok mutlu etti. Hayatımda ikinci kez kendimi bu kadar bilinçli hissettim. İlki TEGV’in çocuklarla ilgili bir projesiydi” dedi.

‘FARKLI ALGILANMIŞ’

Sergide fotoğrafı yer alan Oktay Kaynarca, eski sevgilisi Deniz Çakır’ın heyecanını paylaşanlar arasındaydı. Ünlü oyuncu, “Deniz bunları çok eskiden çekmişti. Bu sergi, fikir olarak değerli bir iş. Deniz’i tebrik ediyorum” dedi. Deniz Çakır ise, kendisine sosyal medyada altına “Akşama bekleriz” yazarak paylaştığı Oktay Kaynarca’yla yan yana olduğu fotoğraf hatırlatıldığında, “Durum farklı algılanmış, olur mu öyle şey?” diyerek eski aşkına kapıları kapadı.

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