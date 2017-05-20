Van Persie
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Van Persie’ye ilginç protesto

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Van Persie, önceki gün Etiler’de otomobil alışverişi yaparken görüntülendi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:52:43 Güncelleme: 14:56:14

Eşi Büşra’yla birlikte bir otomobil galerisinde lüks arazi aracı siparişi veren ünlü oyuncu, galeri çıkışında karşısında Beşiktaşlı bir taraftarı buldu.

HT Magazin'in haberine göre, elindeki Beşiktaş bayrağını sallayarak tezahürat yapan taraftar, “Şampiyon Beşiktaş. Size bu sene kupa yok” diyerek Van Persie’ye takıldı. Taraftarın şovunu şaşkın gözlerle izleyip gülümsemekle yetinen ünlü futbolcu, trafiğin açılmasıyla yoluna devam etti.

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