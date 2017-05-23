Dün gece Manchester Arena'da Ariana Grande konseri esnasında yaşanan patlama nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Ariana Grande kimdir? Ariana Grande kaç yaşında?

ARİANA GRANDE KİMDİR?

Ariana Grande, 26 Haziran 1993 tarihinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken oyunculuğa atılan ve tiyatro oyunlarında sahne alan Grande, müzik için 13 yaşında okuldan ayrıldı.

İlk olarak 15 yaşında sahne alarak profesyonel oyunculuğu adım atan Grande, Nickelodeon'da yayınlanan sitcom tarzı dizi Victorious'ta rol aldığı Cat Valentine karakteriyle tanınmaya başladı.

2001 yılında bir spor müsabakası esnasında ABD bağımsızlık marşını söyledi ve oldukça iyi tepkiler aldı. 2010 yılının Ağustos ayında rol aldığı Victorious dizisinde birinci sezonun ardındna çıkış albümü için hazırlıklara başladı.

Çıkış albümü için ünlü sanatçı Katy Perry'den yardım alan Ariana Grande, aynı zamanda oynadığı Victorious dizisi için de müzikal olarak büyük katkılarda bulunmuştur. İlk single'ı olan "Put Your Hearts Up"ın ardından 3 Eylül 2013 tarihinde çıkış albümünü piyasaya sürdü.

Toplam 13 parçadan oluşan çıkış albümü toplamda 50 dakika sürmektedir. İlk albümünün ardından ikinci albümü için de çalışmalarını sürdüren Grande, ikinci albümünü 22 Ağustos 2014'te "My Everything" adıyla çıkardı ve toplamda 12 parçadan oluşan 40 dakikalık bir albümdü.

2014'te Noel albümü olan Christmas & Chill'i çıkaran Grande, American Horror Story'nin yapımcıları tarafından hazırlanan bir korku dizisinde de rol almıştır. 20 Mayıs 2016 tarihinde üçüncü albümü olan "Dangerous Woman"ı çıkardı. Grande, toplamda iki Grammy adaylığı, üç Amerikan Müzik ödülü, iki MTV Avrupa Müzik ödülü ve bir MTV Video Müzik ödülü kazandı.