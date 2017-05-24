Serenay Sarıkaya
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Kerem'in kardeşi Melis, Serenay'ı takibe başladı Yağmur'u çıkardı

Kerem Bürsin'in fotoğraf sanatçısı kardeşi Melis Bürsin, iki yıl aradan sonra Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takip etmeye başladı, Yağmur Tanrısevsin'i sildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:11:16 Güncelleme: 13:22:03

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin’in önceki yıl bir reklam çekiminde başlayan aşkları doludizgin sürüyor.

İki oyuncuya en sık sorulan soruların başında ise ne zaman evlenecekleri sorusu geliyor. Ancak genç sevgililer şimdilik “Biz böyle iyiyiz, daha genciz” diyor.

Son olarak Serenay Sarıkaya, müstakbel görümcesi Melis Bürsin’i 2 yıl aradan sonra sosyal medyadan takibe başladı.

Duymayan Kalmasın’ın haberine göre Melis Bürsin de hemen peşinden güzel oyuncuyu takip listesine ekledi, Kerem’in eski aşkı Yağmur’u ise hayatından sildi.

Melis Bürsin, kardeşi Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’yla beraber olduğu halde güzel oyuncuyu değil, kardeşinin eski aşkı Yağmur Tanrısevsin’i takip etmeyi tercih ediyordu.

İki yıl sonra müstakbel yengesi Sarıkaya’yı takip listesine alan Melis Bürsin’in geçmişte beraber fotoğraf çekimi de yaptığı Yağmur Tanrısevsin’i silmesi ise dikkat çekti.

Melis Bürsin ilk kez önceki yıl açtığı fotoğraf sergisinde kardeşi Kerem Bürsin’le kameralar karşısına çıkmış ve onunla gurur duyduğunu söylemişti.

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