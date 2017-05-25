Ciner Grubu’na üç ödül birden

Törende Habertürk TV ekranlarında yedi yıldır kesintisiz olarak yayınlanan ve iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının nabzını tutan HT Kulüp programı ‘Yılın Başarılı Cemiyet Programı’ ödülünün sahibi oldu.

HT Magazin'in haberine göre, ödülü HT Kulüp Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu, derginin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kadir Gürbüz’ün elinden aldı. Törende Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Akıllı Para’ programıyla izleyiciyle buluşan Açıl Sezen, ‘Yılın En İyi Ekonomi Programcısı’ ödülüne layık görülürken, ‘Yılın Başarılı Magazin Habercisi’ ödülü ise Show TV Magazin Programları Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu’na verildi.