Ciner Grubu
ŞİPŞAK

Ciner Grubu’na üç ödül birden

Ekonomize Dergisi’nin İstanbul Gayrettepe'de bir otelde düzenlediği ‘9. Ekonomi, Siyaset ve İş Dünyası Zirvesi’ ödül gecesi, iş, ekonomi, siyaset, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 08:32:29 Güncelleme: 08:41:51

Törende Habertürk TV ekranlarında yedi yıldır kesintisiz olarak yayınlanan ve iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının nabzını tutan HT Kulüp programı ‘Yılın Başarılı Cemiyet Programı’ ödülünün sahibi oldu.

HT Magazin'in haberine göre, ödülü HT Kulüp Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu, derginin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kadir Gürbüz’ün elinden aldı. Törende Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Akıllı Para’ programıyla izleyiciyle buluşan Açıl Sezen, ‘Yılın En İyi Ekonomi Programcısı’ ödülüne layık görülürken, ‘Yılın Başarılı Magazin Habercisi’ ödülü ise Show TV Magazin Programları Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu’na verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tuba Ünsal gecelerde
ŞİPŞAK

VIP eğlence
Kıvanç Tatlıtuğ'a el dublörü
ŞİPŞAK

Kıvanç’a el dublörü
Burak Özçivit: Bizi güzel temsil etti
ŞİPŞAK

Burak o haberlerle ilgili konuştu
Birce Akalay: Söyleyeceğim şeyin değeri yok
ŞİPŞAK

‘Söyleyeceğim şeyin değeri yok’
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu dedesiyle fotoğrafını paylaştı
Zayıflayan ünlüler
ŞİPŞAK

Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
Hailey Baldwin, “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” arasında birinci seçildi
ŞİPŞAK

Dünyanın en seksi kadını seçildi
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET İBRAHİM TATLISES İZMİR’E, CANDAN...
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL REİNA’NIN YERİNE DOĞUŞ GELİYOR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK ELVEDA VE TEŞEKKÜRLER
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN HİPERAKTİF YETİŞKİN İÇİN KENDİNİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR PROPAGANDA AŞKI
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ YEME-İÇMEYE ADANMIŞ BİR HAFTA SONU
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL BODRUM'DA NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS DİYET ŞENLİĞİ BAŞLASIN!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN ANA HABERLER KALDIRILIR MI?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Konağın kadınları altınları buluyor
  • 2 Fikret, Zühre'yi öldürecek mi?
  • 3 Rıza, Cesur’a büyük bir tuzak kuruyor
  • 4 Ali Kemal ile Leon karşı karşıya
  • 5 Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
  • 6 "Namus sözü veriyorum; kaybedeceğim!"