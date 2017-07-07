ŞİPŞAK

Meryem Uzerli, parasını Can Ateş’in alıp kaçtığı doğruladı

07 Temmuz 2017 Cuma, 05:54:27

  • 1 Meryem Uzerli, parasını Can Ateş’in alıp kaçtığı doğruladı
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    Can Ateş’in, 17 Mart 2015 tarihli HT MAGAZİN’de yer alan ‘Aşk Batığı’ haberi nedeniyle Habertürk’e açtığı, 100 bin TL’si maddi, 100 bin TL’si manevi 200 bin TL’lik tazminat davası dün görüldü. 

  • 2 Meryem Uzerli, parasını Can Ateş’in alıp kaçtığı doğruladı
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    HT Magazin'in haberine göre Ateş’in, kızı Lara’nın annesi Meryem Uzerli’nin parasını alıp kaçtığı haberiyle ilgili, İstanbul 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, güzel oyuncu tanık olarak katıldı.

  • 3 Meryem Uzerli, parasını Can Ateş’in alıp kaçtığı doğruladı
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    ‘PARAYA SIKIŞIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ’

    Meryem Uzerli duruşmada haberin doğru olduğunu açıkladı. 

  • 4 Meryem Uzerli, parasını Can Ateş’in alıp kaçtığı doğruladı
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    Ünlü oyuncu, HT MAGAZİN’i teyit eden ifadesinde, “Kendisi sigorta işi yapıyordu. Paraya sıkışık olduğunu söylediği için parça parça olmak üzere toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım” diye konuştu.

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  • 5 Meryem Uzerli, parasını Can Ateş’in alıp kaçtığı doğruladı
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 24
  • Misafir
    Misafir
    boyle cok var ne para kaptırıyor mıllet kadınlar akıllı gecınıyorlar ama degıller az cenen olsun koseyı donersın
  • Misafir
    Misafir
    BU KADIN KAÇ PARA VERGİ VERMİŞ???BU HERİF KAÇ PARA BEYAN ETMİŞ???KOMPLE CEZA DAVASI OLUR ,HER YÖNÜYLE ...
  • Misafir
    Misafir
    bu tip adamlarla dolaşırsanız sizlere müstehek ne bekliyordunuz pardon???
  • Misafir
    Misafir
    Bu tür içinde kötülük olmayan iyi kızları bu adamlarla kasıtlı olarak kimle tanıştırıyor acaba? Onlarda bu soygunlardan komisyon alıyorlarmı?
  • Misafir
    Misafir
    amacı belli zaten kadın parası yemek
  • Misafir
    Misafir
    Erkeklerin kadınlardan para alma huyu midemi bulandırıyor
  • Misafir
    Misafir
    İyi iş hem bedavadan kullan hem de parasını çarp
  • Misafir
    Misafir
    Nasıl bir baskı yaptırdın? Direk kendi kendine suç duyurusu olmuş.
  • Misafir
    Misafir
    ne aşkı ya ne aşkı. kızım aklını başına topla adam mı var ortalıkta??
  • Misafir
    Misafir
    Parayı kadın kazandıysa erkek üstüne yatamaz kusura bakmasın. Erkek kazanır kadın yer dünya düzeni böyle. Erkek kazanamıyorsa hiç evlenmeyecek.
  • Misafir
    Misafir
    siz alismissiniz erkeke kazansin ama lafa gelince esitizz olduu yandannn
  • Misafir
    Misafir
    Ben o düzeni Avrupada hiç görmedim.
  • Misafir
    Misafir
    Audiyi fazla abartan fakirdir asıl. A4 deyince tabii ki fotokopi kağıdı akla gelir. Cahil takımı ne bilsin.
  • Misafir
    Misafir
    herkesin cukkasi boyuna göre olur kardeş... sende yoksa başkasında da olmayacak diye kural mı var? dünyanın merkezi sen misin?
  • Misafir
    Misafir
    İki kişi ile baskı yaptırarak aldım!! Bu lafı savcılardan her hangi biri ciddiye alıp işlem başlatırsa eğer TCKnın uygun hükümlerince 15 yıldan az olmamak kaydı ile ceza alabilir.biri şu kızcağıza akıl versin!
  • Misafir
    Misafir
    Hiç bir şey olmaz
  • Misafir
    Misafir
    Iyi kurtarmis 500 bin aferin
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 08:25
    Senin nerede yaşadığın daha önemli:)
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 07:44
    bir kişinin çocuğunun annesine veya babasına borç mu olur?
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 07:41
    A4 DEYİNCE AUİDİ DEĞİL KAĞIT ALGILIYORUZ. FAKİRİZ ANAM FAKİRİZ......
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 06:28
    borç dediğin 50TL olur hadi olmasın zorla 70 olur. 2 trilyon borç mu olur nerde yaşıyonuz
  • Misafir
    Misafir
    bazı arkadaşlar herkesi kendi gibi züğürt sanıyor.. 10 binlerce euro / dolar bölüm başına bunun dışında reklam gelirleri sair gelirleri var şöhretleriminizin..
  • Misafir
    Misafir
    50 liranin borcumu olur gazoz bu alacak
  • Misafir
    Misafir
    50 TL borç olmaz , 50 TL dilenciye verilen para olur :)
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