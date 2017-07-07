Meryem Uzerli, parasını Can Ateş’in alıp kaçtığı doğruladı

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Ünlü oyuncu, HT MAGAZİN’i teyit eden ifadesinde, “Kendisi sigorta işi yapıyordu. Paraya sıkışık olduğunu söylediği için parça parça olmak üzere toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım” diye konuştu.