Tarkan
ŞİPŞAK

Benzerlik incelemede

Tarkan’ın yeni albümündeki ‘Beni Çok Sev’in müziğinin Cem Özkan’ın 2013 yılında yayınlanan ‘Olmayacak Bir Hayal’ şarkısından esinlendiği iddia edildi

07 Temmuz 2017 Cuma, 10:02:25 Güncelleme: 10:08:34

Sosyal medyada iki parça arasındaki benzerlikle ilgili tartışmaların artması üzerine Özkan’ın bağlı olduğu TMC Müzik’ten açıklama geldi.

HT Magazin'in haberine göre, şirket, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Teknik Bilim Kurulu’na, iki şarkının besteleri arasında benzerlik olup olmadığı, varsa benzerliğin boyutuyla ilgili inceleme yapılması üzere başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Esinlenme şarkı polemiği devam ederken Megastar, Açıkhava konserlerinin dördüncü gününde hayranlarıyla buluştu. İlk üç konseri kulis önünde ayakta izleyen Pınar Tevetoğlu, eşini aynı yere kendisi için konulan sandalyeden takip etti.

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