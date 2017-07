‘Kalp Atışı’nın hangi özelliği sizi cezbetti?

Ali Burak Ceylan: Hikâyenin geneli zaten çok güzel ve sıcacık, ama ondan daha da çok iştahımı kabartan şey Oğuz’un çok gerçek ve derin olması. Oğuz bulunduğu konumu zorlukları aşıp elde etmiş bir adam. Gerçek hayatta da Oğuz gibi başarı öyküleri var. Oğuz için çok güzel bir örnek. Tıp dünyasını her insan merak eder. Ben de biraz hareketli ve heyecanlı bir adamım, ruhsal olarak da uyum sağlayabileceğimi düşündüm.

Ege Kökenli: Dizinin senaryosunu okuduğumda hoşuma giden temel şey Bahar da dahil tüm karakterlerin bir çizgisi ve karakteristik özelliklerinin belirgin olmasıydı. Ayrıca Bahar’ın gençlik yıllarından günümüze uzanan değişim ve dönüşümlerinin sebeplerini göstermeleri ve karakteri gerçekçi kılmaları beni cezbetti.

‘Kalp Atışı’ neyi konu alıyor?

E.K.: Seyircilerin kalp atışında günlük hayatımızın içinde olan, tanıdığımız insanların bir yansımalarını göreceklerine inanıyorum. Ayrıca hikâyenin hastanede geçmesi ve bölümler boyunca vakalarla karşılaşılması da merak uyandırıcı bir unsur diye düşünüyorum.

A.B.C.: Aşk, hırs, rekabet, sevinç ve komedi! Ne ararsanız var. ‘Kalp Atışı’, insanların her duyguya karşı olan açlığını bastıracak. Her hikâyeden çıkarılacak ders niteliğinde notlar var. Dizide, gerçek ve yaşanmış her türlü vakayı konu alıyoruz. ‘Kalp Atışı’nda, pek çok karakterin yolunun nasıl kesiştiğini anlatacak ve çatışmalarını ekranlara getireceğiz.

Canlandırdığınız Oğuz ve Bahar karakterlerini nasıl tanımlarsınız?

A.B.C.: Oğuz dışarıdan bakıldığında buz gibi, otoriter ve mükemmeliyetçi bir adam. Bunun bir nedeni var. Görülmesini istemediği, bilinmesini istemediği bir yaşanmışlık ve yorgunluk duygusu var. Kimsenin özel alanına girmesini istemiyor çünkü orası çok derin, çok gizli. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Öte yandan Oğuz; işiyle evli, hep daha iyisini isteyen ve cerrahlıkta olağanüstü yetenekli bir adam. Bunların farkında olması tatlı bir ukalalık ve şımarıklık katıyor olabilir. İnsanlar Oğuz’un en mahrem ruh hallerini zamanla görecekler.

E.K.: Bahar için varlıklı bir ailenin çalışkan ve hırslı kızı diyebiliriz. Üstünde büyük bir aile baskısı olan, istekleri çok sorulmamış, ailenin istekleri doğrultusunda yönlendirilmiş bir proje çocuk. Okulda hocasına duyduğu hayranlık zamanla daha da körüklenmiş ve bu durum onun en büyük tutkusu haline gelmiş. Sert ve soğuk bir ortamda büyümesi de onu istekleri konusunda daha bencil ve inatçı hale getirmiş. Reddedildikçe tutkusuna daha da bağlanmış, kazanmak için ne gerekirse yapmaya hazır hale gelmiş diyebilirim.

Hastanede aşk üçgeni

Dizide bir beyin cerrahını oynamak size neler hissettiriyor?

A.B.C.: Dürüst olmak gerekirse, kendimi beyaz önlük ve cerrah kıyafetleriyle görmek bana iyi hissettirdi. Hepimiz küçükken doktor olmak istemez miydik? Ben bunu başardım işte.

Karakteriniz Öykü Karayel’in hayat verdiği Eylül karakterine âşık. Öte yandan Ali Asaf karakterine hayat veren Gökhan Alkan da Eylül’e karşı boş değil. Nasıl bir süreç bekliyor seyircileri?

A.B.C.: Eylül, diğer kızlara göre daha dik başlı ve farklı olduğu için Oğuz’un dikkatini çekiyor. Eylül ile Oğuz’un geldikleri yer aynı olsa bile yetişme tarzları farklı. Eylül’deki renk Oğuz’a yabancı değil.

Bahar ile Oğuz arasında nasıl bir ilişki olacak peki ilerleyen bölümlerde?

E.K.: Bahar, Oğuz’un asistanlığında çalışıyor, Oğuz akıllı ve yetenekli bir doktor hastanede. Bahar da hastane ortaklarından birinin torunu. İlerleyen bölümler sürprizlere gebe! Aralarında neler olacak hep birlikte göreceğiz.

Hastanede bayağı çekişme yaşanacak öyleyse?

E.K.: Yaşanacak! Daha ilk bölümde Ali Asafahar-Eylül arasındaki aşk üçgenini gördük zaten. Lise sıralarında başlayan bu aşk ve kıskançlık çekişmesi hastanede devam edecek.

‘Bu daha başlangıç!’

İlk hafta reytinglerde üst sıralarda yer aldınız. Bunu bekliyor muydunuz?

A.B.C.: Ekip ve oyuncular o kadar çalışıyor ki reyting kaygısına fırsat kalmıyor. Emeğimizin karşılığını ilk bölümde aldık ve bu daha başlangıç.

E.K.: Ben bir işin iyi olmasının, sevilmesinin en özel nedeninin o ekibin, ekip içindeki ilişkilerin ekrana yansıması olduğuna inanıyorum.