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Yaşanan panikten etkilenen oğluna sımsıkı sarılan popçu, “Uçak arıza yaptı. Çok büyük panik yaşadık. Ölmediğimize şükrediyoruz. Sakin olmaya çalıştım. Çocuğunuz olunca ilk onu düşünüyorsunuz. Azur çok iyi, Allah bizi korudu” diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.