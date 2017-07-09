ŞİPŞAK

Gülşen: Ölmediğimize şükrediyoruz

09 Temmuz 2017 Pazar, 09:49:09

  • 1 Gülşen: Ölmediğimize şükrediyoruz
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    Popçu Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’nun, oğulları Azur Benan’la İstanbul’dan Bodrum’a gitmek için bindikleri uçakta basınç kaybı yaşandı. Uçak acil iniş yaparken Çolakoğlu Ailesi ve yolcular büyük panik yaşadı.

  • 2 Gülşen: Ölmediğimize şükrediyoruz
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    AZUR BENAN’A SARILIP DUA ETTİ

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, oğulları Azur Benan’la bindikleri Bodrum uçağında büyük korku yaşadı. Atatürk Havalimanı’ndan 14.30’da kalkan uçak havadayken kabinde basınç kaybı meydana geldi. 

  • 3 Gülşen: Ölmediğimize şükrediyoruz
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    Oksijen azaldığı için maske kapaklarının açılmasıyla birlikte yolcular panikledi. Uçak acil iniş için havaalanına geri dönerken ünlü popçu oğluna sıkı sıkı sarılıp dua etti.

  • 4 Gülşen: Ölmediğimize şükrediyoruz
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    ‘ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKREDİYORUZ’

    Uçağın yere inmesiyle rahat bir nefes alan Gülşen ve Çolakoğlu, bir sonraki uçuşu beklerken ayaküstü soruları yanıtladı. 

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  • 5 Gülşen: Ölmediğimize şükrediyoruz
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    Yaşanan panikten etkilenen oğluna sımsıkı sarılan popçu, “Uçak arıza yaptı. Çok büyük panik yaşadık. Ölmediğimize şükrediyoruz. Sakin olmaya çalıştım. Çocuğunuz olunca ilk onu düşünüyorsunuz. Azur çok iyi, Allah bizi korudu” diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 8
  • Misafir
    Misafir
    Ecel korkusu böyle birşey işte .şimdi mi aklına geldi Yaradanı hatırlamak.
  • Misafir
    Misafir
    Sana ne ki! Sen Gulsen'in ic dünyasını, inancını nereden bileceksin? İnansın, inanmasın, seni ne ilgilendirir??? Geçmişsin klavye başına, milletin inancını eleştiriyorsun.
  • Misafir
    Misafir
    Ucakta sadece onlar mı varmış diğer yolculardan niye bahsedilmiyor öleceksen zengin öl misali.HERKESE GEÇMİŞ OLSUN DİYELİM.
  • Misafir
    Misafir
    Allah korumus.Cok gecmis olsun.Allah sizi oglunuza,oglunuzuda size bagislasin.
  • Misafir
    Misafir
    çok şukurler olsün
  • Misafir
    Misafir
    Uçağın kapısı sorunluymuş,havalanmadan neden kontrol edilmez.??????
  • Misafir
    Misafir
    Allah korumuş.bir daha yaşanmasın inşallah..
  • Misafir
    Misafir
    Allah herkezi korusun
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