Popçu Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’nun, oğulları Azur Benan’la İstanbul’dan Bodrum’a gitmek için bindikleri uçakta basınç kaybı yaşandı. Uçak acil iniş yaparken Çolakoğlu Ailesi ve yolcular büyük panik yaşadı.
AZUR BENAN’A SARILIP DUA ETTİ
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, oğulları Azur Benan’la bindikleri Bodrum uçağında büyük korku yaşadı. Atatürk Havalimanı’ndan 14.30’da kalkan uçak havadayken kabinde basınç kaybı meydana geldi.
Oksijen azaldığı için maske kapaklarının açılmasıyla birlikte yolcular panikledi. Uçak acil iniş için havaalanına geri dönerken ünlü popçu oğluna sıkı sıkı sarılıp dua etti.
‘ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKREDİYORUZ’
Uçağın yere inmesiyle rahat bir nefes alan Gülşen ve Çolakoğlu, bir sonraki uçuşu beklerken ayaküstü soruları yanıtladı.
Yaşanan panikten etkilenen oğluna sımsıkı sarılan popçu, “Uçak arıza yaptı. Çok büyük panik yaşadık. Ölmediğimize şükrediyoruz. Sakin olmaya çalıştım. Çocuğunuz olunca ilk onu düşünüyorsunuz. Azur çok iyi, Allah bizi korudu” diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.