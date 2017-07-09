ŞİPŞAK

Burak Özçivit, Fahriye’ye taşındı

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:07:19

  • 1 Burak Özçivit, Fahriye’ye taşındı
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    Geçen haftaya damga vuran düğünlerinin ardından Maldivler’e balayına giden Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, dönüşte Fahriye Evcen’in uzun süredir oturduğu İstinye’deki evinde yaşamaya başladı.

  • 2 Burak Özçivit, Fahriye’ye taşındı
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    HT Magazin'in haberine göre, evlendikten sonra yeni ev ve eşya arayışına girmek istemeyen çift, böylece hem zamandan hem paradan tasarruf etmiş oldu.

     

  • 3 Burak Özçivit, Fahriye’ye taşındı
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    BALAYI DÖNÜŞÜNDE AYRI DÜŞTÜLER

    İkilinin yakın arkadaşlarının da Özçivit’e “İçgüveyi oldun” şeklinde takıldığı konuşuluyor. Çift, kısa tuttukları balayı dönüşünde mecburi olarak ayrı kaldı. 

  • 4 Burak Özçivit, Fahriye’ye taşındı
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    Özçivit eşini evde bırakıp Murat Boz’la başrol oynadığı ‘Kardeşim Benim 2’nin çekimleri için Assos’a gitti. Evcen’in yeni sezondaki dizi projesi belli değil ancak Özçivit, ‘Kardeşim Benim 2’nin çekimlerinin ardından Kerem Bürsin’le başrolü paylaşacağı macera filminin çekimlerine başlayacak. 

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  • 5 Burak Özçivit, Fahriye’ye taşındı
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Ziyaretçi
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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    Cok mutlu olun inşallah ben ikimizin de seviyorum
  • Misafir
    Misafir
    zaten yatip kalkiyorlar birlikteler ne tasinmasi zaten öylelerdi
  • Misafir
    Misafir
    fahriye biktirmassa adami iyi
  • Misafir
    Misafir
    Aynen
  • Misafir
    Misafir
    Fahriye zor bir kadın. Buraktan iyisinide zor bulur. Ne yapıp etsin elinde tutsun. Bu evlilik bitersede fahriye yüzünden olur. İki sene dayanırsa burak iyidir.
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