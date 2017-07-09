ŞİPŞAK

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi yeniden evleniyor

09 Temmuz 2017 Pazar, 15:28:41

  • 1 Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi yeniden evleniyor
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    Haluk Bilginer 2012'de boşandığı Aşkın Nur Yengi ile yeniden evlenecek.

  • 2 Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi yeniden evleniyor
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    Posta'nın haberine göre, Haluk Bilginer 2006’da evlendiği Aşkın Nur Yengi’den 2012’de boşanmıştı. Sonra oyuncu Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçen Mayıs’ta ayrıldı.

  • 3 Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi yeniden evleniyor
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    Haluk Bilginer ise eski eşi Aşkın Nur Yengi ve kızları Nazlı ile Amerika’ya tatile gitti. Beş yıl önce boşanan çiftin aşkı Miami’de yeniden alevlendi.

  • 4 Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi yeniden evleniyor
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    Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi’ye yeniden evlilik teklifi etti. ‘Evet’ cevabı aldı. Aşkın Nur Yengi tatilden önce eski eşinin evlilik teklif ederken hediye ettiği 300 bin liralık tektaşı takmıştı.

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  • 5 Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi yeniden evleniyor
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    Çift İstanbul’a döndükten sonra Bodrum’da kısa bir tatil yapacak. Ardından Londra’daki evlerine gidecekler.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    Adam mutsuz nokta
  • Misafir
    Misafir
    illaha önce bi değişim yapılmalı sanki
  • Misafir
    Misafir
    haluk bilginer sevdigim en mukemmel oyuncu bir baska filmleri dizileri kacakta őyle guzel oynadiki fevkalede
  • Misafir
    Misafir
    İnşallah artık bu son olur,bir yastıkta kocarlar.
  • Misafir
    Misafir
    Sevindim.Cocuklari var.En cok birbirlerine yakisirlar.Mutluluklar.
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