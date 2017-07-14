‘Acı Tatlı Ekşi’ iddialı geliyor

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği, senaryosu Buğra Gülsoy’a ait ‘Acı Tatlı Ekşi’ filmi, eğlenceli bir aşk hikâyesi anlatıyor. Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un başrolde olduğu BKM ve Koreli yapım şirketi CJ Entertainment’ın ortaklığında çekilen filmin oyuncu kadrosunda Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Füsun Demirel, Rahmi Dilligil, Ferda Işıl ve Somer Karvan gibi isimler yer alıyor.

HT Magazin'in haberine göre, çekimlerin son haftasında basın mensuplarıyla buluşan ‘Acı Tatlı Ekşi’ ekibi, Alaçatı’daki sette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özge Özpirinçci projeyle ilgili “Buğra’nın senaryosunu yazdığı bir filmde yer almaktan ve onunla birlikte oynamaktan mutluluk duyuyorum” derken, Gülsoy da “Aşk filmi yazasım varmış. Klasikleşmiş aşk hikâyelerinden de sıkıldık. Bu film fark yaratacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Filmde Elif karakterini canlandıran Gözde Türkpençe ise projeyle ilgili “Elif ne yapacağı pek belli olmayan bir karakter. Çok keyifli bir iş. İzleyiciler kendilerinden bir şeyler bulacaklar” dedi. Çekimleri önümüzdeki hafta tamamlanacak ‘Acı Tatlı Ekşi’, önümüzdeki sezon gösterime çıkacak.

Filmin sürpriz karakterlerinden Elif’e hayat veren Gözde Türkpençe, “Çok keyifli bir iş ortaya çıktı” diye konuştu.