Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ve çocuklarıyla Bodrum'daki evlerinde tatil yapıyor.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Reçber çifti önceki gün özel plajlarında güneşlendi. Eski kaleci, görüntülendiklerini fark edince çocuklarıyla birlikte eve çıktı.
Yanına bir kadın arkadaşı gelen Işıl Reçber ise bikinili görüntü vermemek için arkadaşından şemsiyede asılı olan pareosunu istedi ve oturduğu yerde giydi.
Işıl Reçber’in eşinden bikini uyarısı aldığı öğrenildi.
Geçen sezon da Bodrum’da eşi Rüştü Reçber’le tatil yapan Işıl Reçber, bikinili görüntü vermemek için ilginç bir yönteme başvurmuştu.