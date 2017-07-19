ŞİPŞAK

Rüştü’den bikini uyarısı!

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 08:10:18

  • 1 Rüştü’den bikini uyarısı!
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    Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber ve çocuklarıyla Bodrum'daki evlerinde tatil yapıyor. 

  • 2 Rüştü’den bikini uyarısı!
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Reçber çifti önceki gün özel plajlarında güneşlendi. Eski kaleci, görüntülendiklerini fark edince çocuklarıyla birlikte eve çıktı. 

  • 3 Rüştü’den bikini uyarısı!
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    Yanına bir kadın arkadaşı gelen Işıl Reçber ise bikinili görüntü vermemek için arkadaşından şemsiyede asılı olan pareosunu istedi ve oturduğu yerde giydi. 

  • 4 Rüştü’den bikini uyarısı!
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    Işıl Reçber’in eşinden bikini uyarısı aldığı öğrenildi.

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  • 5 Rüştü’den bikini uyarısı!
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    Geçen sezon da Bodrum’da eşi Rüştü Reçber’le tatil yapan Işıl Reçber, bikinili görüntü vermemek için ilginç bir yönteme başvurmuştu.

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