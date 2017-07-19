‘Serenay için 3 gece uyumadım’

Bugüne kadar Hadise, İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlerin portrelerini çizen Karakurt, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Sarıkaya’nın resmi görmesinin ardından kendisiyle irtibata geçtiğini ifade eden Karakurt, ünlü oyuncudan “Beni ne kadar mutlu ettin. Çok teşekkür ederim. Belki bana yollarsın resmi” şeklinde bir mesaj aldığını açıkladı. Portreyi çizmek için 3 gece uyumadığını ifade eden Karakurt, Sarıkaya’nın sevgilisi Kerem Bürsin’in de portresini çizeceğini söyledi.

(Bülent Karakurt)