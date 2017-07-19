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Edvina Sponza’nın avukatı ise davanın gizli görülmesini istedi. Ancak hâkim gizlilik talebinin sadece delil olan fotoğraflara konulmasına karar verdi. Mahkemede söz alan Demet Kutluay’ın avukatı Aslı Hatemi ise, “Boşanma davamız da devam etmektedir” dedi.