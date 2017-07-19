Demet Kutluay evliliğini yıktığını iddia ettiği Edvina Sponza’ya açtığı tazminat davasında ikilinin fotoğraflarını mahkemeye sundu. Ancak Sponza’nın talebi üzerine fotoğraflara gizlilik kararı çıktı .
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, eski manken Demet Kutluay, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay’la evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza’ya 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın ilk duruşmasında Demet Kutluay ve Edvin Sponza’yı avukatları temsil etti. Demet Kutluay, mahkemeye avukatı aracılığıyla gönderdiği dilekçesinin ekinde ilişkinin delili olduğunu ileri sürdüğü birtakım fotoğraflar da sundu.
Edvina Sponza’nın avukatı ise davanın gizli görülmesini istedi. Ancak hâkim gizlilik talebinin sadece delil olan fotoğraflara konulmasına karar verdi. Mahkemede söz alan Demet Kutluay’ın avukatı Aslı Hatemi ise, “Boşanma davamız da devam etmektedir” dedi.
Mahkeme, tanıkların bildirilmesi ve boşanma davasının sonucunun mahkemeye sunulmasını isteyerek duruşmayı erteledi. Kutluay çiftinin boşanma davasında ise Demet Kutluay’ın iki tanığını dinlenmişti.