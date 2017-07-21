Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Harun Kolçak’ın kanser tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında hayata gözlerini yumması hayranlarını ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Müzik kariyerine 1977’de Erkin Koray’ın orkestrasında bas gitar çalarak başlayan Kolçak, 80’li yılların başında Onno Tunç’un orkestrasına katılarak adını duyurdu. Usta müzisyen, 40 yılı aşkın müzik kariyerinin ilk albümü ‘Beni Affet’i Onno Tunç’un desteğiyle piyasaya çıkarmıştı. ‘Gir Kanıma’ şarkısıyla şöhret olan Kolçak, şarkının klibindeki dansıyla unutulmazlar arasına girmişti. Kariyeri boyunca sekiz albüm ve iki maksi single çıkaran Kolçak, son olarak sanatçı dostlarıyla birlikte düetlerin yer aldığı ‘Çeyrek Asır’ albümünü dinleyicilerinin beğenisine sunmuştu.

YENİ ALBÜM HAZIRLIĞINDAYDI

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, 2014’te prostat ameliyatı geçiren sanatçı, geçen haziranda kan zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 2.5 ay yaşam mücadelesi veren Kolçak, eylülde taburcu olmuştu. Tedavisinin ardından çalışmalarına devam eden şarkıcı, taburcu olduktan sonra ilk röportajını HT MAGAZİN’e vermişti. Kolçak röportajda, “İnsanlar ‘Hep sağlıklı kalacağım’ diye düşünüyor. Ben de başıma geldiğinde idrak ettim. Sağlığımı ihmal etmeyip kontrollere gitseydim bunları yaşamayacaktım. Artık yaşam ile ölümü beraber düşünüyorum. Ama ‘Çeyrek Asır’ adlı albümle küllerimden doğdum” demişti. Son konserini birkaç ay önce Yalova’da veren sanatçı, son günlerinde dahi ‘Çeyrek Asır 2’ albümünün çalışmalarını sürdürüyordu. Harun Kolçak’ın cenazesi bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gemlik’e annesinin yanına defnedilecek.

Sanat dünyası yasta

Bendeniz: Çok gülerdik, çok küserdik ve severdik de! Gittin zamansız. Şarkılarımızı her söyleyişimde ruhumdan bir şey koparak yaşayacaksın canım Harun’um.

Şahan Gökbakar: Hayat mutsuzluk için çok kısa. Sarılın sevdiklerinize. Ruhun şad olsun Harun.

Hande Yener: Gidişinle herkesi üzdün sevgili Harun Kolçak. Nurlar içinde yat. İyi ki seni tanımışım.

Mustafa Ceceli: Çok iyi müzisyen, çok iyi şarkıcı ve çok iyi kalpli bir adamı uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun.

Zara: İnsanların sevgisini doya doya içine çektin. Şimdi bize düşen bu eserleri unutturmamak.

Hadise: Çok üzgünüm. Enerjini hep hatırlayacağım. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum...

İbrahim Tatlıses: Bir sanatçı kardeşimi daha kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim...

Kenan Doğulu: Güzel kalpli, kıymetli müzisyen, sevgili dost. Sen hiçbir zaman unutulmayacaksın.

Harun Kolçak’ın rahmetli olmadan üç gün önce attığı, “Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor” adlı son tweet’i sosyal medyada hızla yayılarak 56 bin retweet ve 90 bin favori aldı.

‘Allak bullak durumdayım’

Kolçak’ın ölümünün ardından açıklama yapan usta aktör Eşref Kolçak, oğluyla son olarak Yalova’daki konserinden önce görüştüğünü söyledi. “Doğum gününde telefonda konuştuk. 2-3 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Doktoru, ‘İlaçlarını almamış’ dedi. Kasıtlı almamış. Allak bullak durumdayım. Kısmet buymuş” şeklinde konuştu.

SON YEMEĞİ

Kolçak’ın son yemeğinin falafel olduğu ortaya çıktı. Sanatçı çok sevdiği bu Lübnan yemeğini arkadaşlarıyla birlikte sipariş etmişti.

SON RÖPORTAJI

HT Magazin’e verdiği son röportajında “Hep sağlıklı kalacağımı düşünüyordum, başıma gelince idrak ettim. Artık yaşamla ölümü beraber düşünüyorum” demişti.

SON DOĞUM GÜNÜ

Kolçak 15 Temmuz’daki doğum gününü Cihangir’deki bir evin terasında dostlarıyla kutlamıştı.

SON ALBÜMÜ

90’lardaki pop müzik patlamasının öncülerinden biri olan Kolçak, klasikleşmiş şarkılarını ünlü isimlerle birlikte seslendirdiği son albümü ‘Çeyrek Asır’la büyük başarı yakalamış ve “60’tan sonra star oldum’ açıklamasında bulunmuştu.

SON KONSERİ

24 Mayıs akşamı Yalova’daki 5 Metre Konser Hall’daki konseri sonrası Hayatımın en mutlu akşamlarından birisi” demişti.

Harun Kolçak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarından birinde “Saçımı, başımı, yediğimi, içtiğimi, kısaca beni unutun, müziğimi dinleyin, şarkılarıma eşlik edin, bu yeter...” vasiyetinde bulunmuştu.

Kolçak’ın 15 Temmuz’da aile arasında kutladığı doğum gününde sanatçı arkadaşları Kolçak’ın ilk albümünde yer alan ‘Beni Affet’ şarkısını seslendirirken usta müzisyen o anları sükûnet içerisinde dinledi. O anlar HTDOKUN’da.