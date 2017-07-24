Bodrum’a Ata morali

‘Ata Demirer Gazinosu’, Bodrum’u şenlendirdi. 9 yıl aradan sonra Bodrum’da sahne alan Ata Demirer, gösterisine depremlerle sarsılan Bodrum’a geçmiş olsun dileklerini sunarak başladı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir ara gösteriyi iptal etmeyi düşündüğünü belirten Demirer, “Geçen sene 15 Temmuz nedeniyle iptal etmiştik. O bizi aşmıştı ama bu sene kavuştuk” dedi. Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvarla seyircinin karşısına çıkan Demirer, yaptığı esprilerle de herkesi güldürdü.

TARKAN ETKİSİ

Konserine ağır şarkılarla başlayan Demirer, “Biraz melankolik bir giriş oldu. İsterdim ki Tarkan gibi böyle hareketli bir giriş yapayım. Son konserinde sahneye iplerle uçarak çıktı. Biz de bugün deneyelim dedik ama iş makinesi bulamadık” sözleriyle izleyicilerini kahkahaya boğdu.