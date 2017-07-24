Sıla maratonu

AÇIKHAVA’NIN ‘MUHBİR’İ

HT Magazin yazarı Esin Övet, Sıla'nın konserini köşesine taşıdı. Sıla'nın beş günlük Harbiye Açıkhava konser maratonu önceki akşam başladı. Yaklaşık beş bin kişinin izlediği konsere, Sıla ve Mabel Matiz’in birlikte yazdığı ve ilk kez seslendirdikleri ‘Muhbir’ şarkısı damga vurdu. İki kez söylenen şarkı sosyal medyada da gündem oldu.

ÇOCUKLUK HAYALİ

Konserin açılışını müzisyen arkadaşı Efe Bahadır’la yapan Sıla, “Efe’yle çocukluk hayalimiz Harbiye konserini, o zamanlar çalıp söylediğimiz gibi tek gitarla açmaktı. Şahitlik ettiğiniz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz” diyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Konserden notlar

✔ Üç saat sahnede kaldı, 40 şarkı söyledi.

✔ Sevgilisi Ahmet Kural konsere gelmedi.

✔ Beş konserin biletleri tükendi.

✔ Juistanbul, Reem Acra ve Kordonciyan imzalı üç kostüm giydi.

✔ ‘Korkuyorum’ şarkısıyla Harun Kolçak’ı andı.

✔ Yeni şarkısı ‘Muhbir’i istek üzerine iki kez okudu.