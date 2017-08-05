Hatice
ŞİPŞAK

Hatice'den olay video: Hala popon çok sert

Şarkıcı Hatice, yeğenine spor dersi verirken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:51:18 Güncelleme: 15:06:17

Şarkıcının verdiği ders esnasında küçük yeğeni yanına yaklaşıyor ve videoya dahil oluyor. Halası Hatice'nin poposuna vuran yeğeni 'hala popon çok sert' diyerek herkesi güldürdü.

Bir zamalar türkülere getirdiği yorumla müzik piyasasına damgasını vuran Hatice, önceleri kısa ve koyu renk saçlarıyla mütevazı bir görünüm sergiliyordu.

Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor. Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle konuşuldu.

  • Hatice
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