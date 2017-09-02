Hülya Avşar'dan bikinili yeni paylaşım

Sanatçı Hülya Avşar son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Avşar, evinin balkonunda dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Avşar, şu sıralar Ayvalık’ta bulunana yazlığında ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde plajda objektiflere yakalanan Hülya Avşar o fotoğraflara adeta sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi.

#videooynat#https://www.instagram.com/p/BYgWpKyguSx/?hl=tr&taken-by=hulyavsr#