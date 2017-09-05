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Haluk Sayışman, oğlunun sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı. Sayışman, “Siz beni sağlıklı bir şekilde büyüttünüz. Bana güzel bir hayat sundunuz. Evin, otomobilin lafı mı olur, her şeyim sizin” diyerek babasına anahtarları verdi.