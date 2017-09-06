Zehra Çilingiroğlu'na onay çıktı

Geçtiğimiz yıl alınan son model cipi baba Kaya Çilingiroğlu veto etmişti. Ehliyetini alıp şoförlüğünü de tam anlamıyla babasına ispatlayan genç kız, önceki gün direksiyon başına geçip babasını gezdirdi.

on Sep 5, 2017 at 6:19am PDT

hülya avşar

kaya çilingiroğlu

Zehra Çilingiroğlu

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Bunun için aylarca özel direksiyon dersleri alan Zehra'nın aracıyla kavuştuğu anları babası gururla videoya kaydetti. Kaya Çilingiroğlu, direksiyonu sımsıkı tutan ve gözünü bir an bile yoldan ayırmayan Zehra'nın direksiyon başındaki hallerini de Instagram hesabından paylaştı.