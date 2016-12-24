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İçerde 15. bölüm 2. fragman
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İçerde'nin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show Tv'nin nefes kesen dizisi "İçerde"nin 15. bölüm 2.fragmanı yayınlandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:45:12 Güncelleme: 23:02:05

Show TV'nin fenomen dizisi 'İçerde'nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana reytin rekorları kıran ve izleyenleri ekran başına kilitleyen 'İçerde' yine sürpriz dolu.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor. 

15. BÖLÜMDE NEKLER OLACAK?

“İçerde”nin 15. bölümünde; Sarp’ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür'ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür'ün vurulduğu Organize Şube'de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert, Yusuf Müdür'ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.

İÇERDE DİZİSİNİN BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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