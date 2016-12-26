Başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayrı ve Veysel Diker'in yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Tarık ve Itır'ı kötü bir sürpriz beklemektedir. İşte Hangimiz Sevmedik 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Münir’in hafızası geri gelmiştir. Tuncay’dan o süre içinde olanları öğrenir. Tarık ile Itır’ın Münir’in durumundan haberleri yoktur. Karı koca rolüne devam ederek Münir’in yanına gelirler.

Yadigar’ın aklına gelen müthiş fikir Şener ve Ayşen’in işleri daha karışık hale getirmesine neden olur. Şükriye İhsan’dan emekli olmasını ve ailesine vakit ayırmasını istemektedir. Belediye başkanı olmak isteyen İhsan’ın emekli olmaya niyeti yoktur. Bu yüzden tartışırlar. İkisi de evi terk eder.

Onların bu kavgası yüzünden mahalleli ikiye ayrılır. Başbaşa vakit geçirmeye fırsat bulamayan Tarık ve Itır yakaladıkları ilk fırsatta önce tiyatroya sonra yemeğe giderler. Ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

HANGİMİZ SEVMEDİK 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bütün mahalleli meydanda toplanmış Nejat ile sözleşme yapacakken Şener büyük bir sürpriz yaparak mahalleyi kurtarır. Şener bu hareketi ile başta Adile ve Münir olmak üzere bütün mahallenin takdirini kazanmıştır. Yuvacık sakinlerinin Şener’e bir sürprizleri vardır.



Diğer yandan Saim çiçeği çikolatasıyla Adile’yi Tarık’tan istemeye gelir. Saim’i Tarık’ın elinden zor alırlar. Münir de hadiseyi duyar kavga çıkar. Şener ve mahalle esnafı da olaya müdahil olur. Arbede esnasında yaşanan bir kaza ile Münir hafızasını kaybeder. Bu hafıza kaybı sonucu Yeşil ve Çam aileleri arasındaki dengeler tamamen değişecektir.