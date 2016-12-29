Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Onur'un Elif'e acımasız planı vardır. İşte Umuda Kelepçe Vurulmaz 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ceren ve Fırat’ın birlikteliklerinin adı resmen konulur. İkili sevgilidir ve bunu kimseden saklamıyordur. Tabi bu durum Onur’u çileden çıkarır. Ceren’i elde edemedikçe çareyi Fırat’ın canını yakmakta bulan Onur bu sefer işi biraz daha ciddileştirir.

Elif ile ilgili daha acımasız planları vardır. Emir’i yakından tanımaya çalışan İnci de bilmeden Emir’in eline onun şimdilik öğrenmemesi gereken bilgiler veriyordur. Hala Emir’e güvenmiyordur İnci ama yine de henüz onun asıl geliş amacını çözememiştir. Ama adım adım ilerliyordur bu konuda...

İki anne. Perihan ve Güler. Oğullarının Ceren’e ilgilerini tehlike olarak gördükleri için birbirlerinden habersiz Ceren ile ciddi konuşmalar yaparlar. Bilmedikleri şey ise Ceren bu konuşmanın sonunda hayatıyla ilgili keskin bir karar alacaktır...

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İnci vurulduktan sonra hızlıca toparlanır ve tam her şey yoluna girecek derken bu sefer hiç ummadıkları bir tehlike yaklaşıyordur. Okulun yarı hissesini alan Emir aslında hiç de göründüğü gibi biri değildir.

Fırat'a olan hırsından Elif'le görüşmeyi devam ettiriyordur Onur ama Ceren'den vazgeçmeye de niyeti yoktur. Fırat ve Ceren'in ise yeniden barışması aileyi daha ciddi hamleler yapmaya iter. Perihan'ın yardımıyla kurulan plan bu defa etkili olacaktır...