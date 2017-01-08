Bodrum Masalı 18. son bölümünde neler yaşanacak?

Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Şevvam Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Ezgi Şenler ve Serel Yereli'nin yer aldığı Bodrum Masalı 18. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Ateş ile Aslı, düştükleri tuzaktan kendilerini kurtarabilecekler mi? İşte Bodrum Masalı 18. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

BODRUM MASALI 18. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 18. randevusuna çıkacak olan Bodrum Masalı'nda olaylar şöyle gelişecek: Ateş’in para bulabilmek için girdiği araba transferi işi bekledikleri gibi gitmez. Arabanın bagajında genç bir adam bulurlar.

Kelebek, Aslı ve Ateş, peşlerindeki polisten kaçmaya çalışırken, arabanın bagajında buldukları gencin kim olduğunu merak etmektedirler. Yıldız ise Evren’den boşanmaya kararlıdır. Verdiği kararı uygulamak için harekete geçer ama Evren boşanmamak için direnecektir.

BODRUM MASALI 17. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aldatıldığını anlayan Yıldız, havaalanında uçağa binmek üzere olan Evren ve Gözde ile yüzleşir. Bu zor günlerde yanında yine Faryalı vardır. Su’nun da affetmediği Evren artık evdeki herkes tarafından dışlanmıştır. Aslı, evine giren Alara ve Uzay’a hesap sorar.

Öte yandan, Uzay’ın Faryalı Otel’deki ortaklığı gençlerin sinirini bozmaktadır. Ateş, ailenin reisliğine soyunur ama para bulmak için üzerine atlayacağı iş, başını hiç beklemediği bir derde sokacaktır.