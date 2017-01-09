Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor'un patlaştığı "İçerde", 16. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Mert güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp o görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır. İşte İçerde 16. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

İÇERDE 16. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 16. randevusuna çıkacak olan İçerde'de olaylar şöyle gelişecek: Yusuf Müdür hâlâ yoğun bakımdadır. Hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir. Melek, Celal’e karşı tepkilidir. Telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman, kızına ulaşmaya çalışıyordur.

Yeşim, Celal’in Melek konusunda bu kadar üzgün olmasına anlam veremez. Hatta Melek’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar. Mert güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp o görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır. Alyanak, Sarı Hüsnü’nün mahallesine çökmüştür. Oradakilerin kendisine biat etmesini sağlamaya çalışıyordur. Kendisini Celal’in bitiremediği adam ilan eder.

İÇERDE 15. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sarp Yusuf Müdür'ü hastaneye getirdi. Celal, Leyla'dan tam ismi öğrenmek üzereyken Leyla silahı çıkarınca Davut onu vurdu. Leyla'nın evine gelen Sarp, evin kameralarla izlendiğini gördü. Sarp Emniyet Müdürü'ne Yusuf Müdür'ün neden vurulduğunu anlatınca açığa alındı. Buna karşılık Sarp eğer Leyla'nın evindeki görüntülere ulaşılırsa hem onun Leyla ile görüştüğü hem de Celal'in işlediği cinayetin görüntülerini ele geçirebileceklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Mert'e Celal'e baskın yapmasını ve elektronik her şeyi toplamasını emretti. Celal bunun haberini alınca Sarp'a bilgisayarcıyı alıp gitmesini söyledi ve Sarp bunun üzerine kaseti kaçırıp toplanacak bilgisayarlardan birinin kasasının içinde emniyete ulaştırdı. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırdı.