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Cüneyt Başaran ödül
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Yılın Yıldızları'ndan Ciner Medya'ya ödül yağmuru!

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu

13 Ocak 2017 Cuma, 16:09:27 Güncelleme: 16:13:51

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getiren geceye medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Bu önemli gecede Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi İçerde, "2016 Yılının En Beğenilen Dizi Filmi" kategorisinde, Toygar Işıklı İçerde'nin müziği ile  "Yılın En Beğenilen Dizi Film Müziği" kategorisinde ödüle layık görülürken eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show "2016 Yılının En Beğenilen Show Programı" ödülünü aldı. Ödülleri İçerde dizisi adına alan dizinin başarılı oyuncularından Dalma Colbay ve Gözde Kansu ve Güldür Güldür Show adına alan Onur Atilla keyifli anlar yaşadı. Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede, Bloomberg HT ve BloombergHT.com Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran da ödüle layık görüldü. “2016 Yılının En Beğenilen Ekonomisti” ödülünü alan Cüneyt Başaran, öğrencilere teşekkürlerini iletti. 2016 yılının en beğenilen isimlerinin ödül aldığı tören renkli görüntülerle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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