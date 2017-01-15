Başrollerini Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray ve Keremcem'in paylaştığı O Hayat Benim 116. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Efsun ve Arda nihayet Nuran’a ulaştıklarında, onları çok acı bir sürpriz beklemektedir. İşte O Hayat Benim 116. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

O HAYAT BENİM 116. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Efsun’un iki hedefi vardır: Önce Nuran’ı geri almak... Sonra da Atahanların karşısına rövanş için çıkmak. Bu süreçte beklenmedik iki cenahın desteğini görür Efsun. Yeni ittifaklar kurulmaktadır. Peki, Bahar ve Ateş, Hülya’nın yalanlarının bir parçası olmayı kabul edecek midir? O güne kadar tek amaçları kızlarıyla vakit geçirmek, Nuran’ın kendilerini kabullenmesi için çabalamak olmuştur. Artık Nuran’ın öz evlatları olduğunu kanunlar önünde de ispatlama vakti gelmiştir.

Efsun ve Arda nihayet Nuran’a ulaştıklarında, onları çok acı bir sürpriz beklemektedir. Nuran ikisini de istemiyordur! Efsun’un dünyası başına yıkılır. Her şeyin tek sorumlusu olarak gördüğü Hülya’ya yöneltir hıncını. Önce Hülya’nın konaktan kovulmasını sağlayacak, sonra da sığınabileceği herkesle bağlarını kopartacaktır. Yeni müttefikleri sayesinde, Kenan’dan bile ayıracaktır Hülya’yı!

O HAYAT BENİM 115. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Efsun bir tuzağın ortasına düştüğünün farkında değildir. Hülya’nın haber verdiği polisler Efsun’u Nuran’ın kollarından koparıp gözaltına alırlar. Efsun mahkemesi görülene kadar tutukevine gönderilir. Arda’nın elinden hiçbir şey gelmiyordur karısını korumak için... Efsun, Sultan ve Zühal, çocuk kaçırmaktan yargılandıkları ortaya çıktığında diğer mahkûm kadınların da nefretini üzerlerine çekerler. Üçünü de cehennem gibi günler beklemektedir artık...

Nuran ise yaşananların ardından iyice içine kapanmıştır. Bahar ve Ateş, kızlarına nasıl ulaşacaklarını bilemiyordur. Tutuklu bile olsa Efsun’un çocuk üzerindeki etkisi her şeyden güçlüdür. Nuran’ı Efsun’dan olabildiğince uzaklaştırmak artık Bahar ve Ateş’in tek çaresidir. Efsun uzun zamandır süren bu büyük mücadeleyi, Nuran’ını kaybetmek üzeredir.