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Aşk ve Mavi 11. bölüm
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Aşk ve Mavi 11. bölümde neler yaşanacak?

Aşk ve Mavi, 11. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ali'nin kalbi duruyor! İşte Aşk ve Mavi 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

20 Ocak 2017 Cuma, 10:23:35 Güncelleme: 10:24:50

Başrollerinde Emrah ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı Aşk ve Mavi, 11. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ali'nin kalbi duruyor! İşte Aşk ve Mavi 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali, kazadan sonra hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Mavi, Ali'yi suçladığı için çok pişmandır ve hastanede bir an bile yanından ayrılmadan Ali'nin gözlerini açmasını beklemektedir. 

Cemal, kazadan sonra kaybolan ve Mavi'nin babası Mahmut'un cinayetini aydınlatacak tespihin peşindedir. Cemal'den intikam almak isteyen İlyas, Hasibe'nin de yardımıyla hiç beklenmedik bir hamle yapar. Göreçki ailesini zor günler beklemektedir.

AŞK VE MAVİ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Polise gelen bir ihbarla Mavi'nin babası Mahmut'un ölümüyle ilgili dosya tekrar açılır ve adamın cinayete kurban gittiği anlaşılır. Mavi ve ailesi yıkılırken, Cemal ve Fatma'yı yakalanma korkusu sarar.

Fazıl Bey, cinayetinin aydınlatılması için tüm imkânları seferber ederken, cinayet mahallinde bulunan ve Pembe'ye kiracıları tarafından teslim edilen bir tespih işleri iyice karıştırır.

 

 

 

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