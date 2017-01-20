Oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Gürbey İleri, Müge Boz ve Buse Varol gibi isimlerin rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında 22. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde üniversitede kavgalar aralıksız sürüyor. İşte Sevda Kuşun Kanadında 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SEVDA KUŞUN KANADINDA 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kabadayılar dünyasına hızlı bir giriş yapan Ömer, kendi kurallarını ilan edince Zafer’in adamı Kaşıyaralı ile karşı karşıya gelir. Ömer öldürülen adamının hesabını sormak için Kaşıyaralı’nın mekanını basar ve karşılıklı silahlar çekilir… Hava kurşun gibi ağırdır...

Üniversitede ise ortam gergindir. Gençler arasındaki kavgalar aralıksız sürmektedir. Zafer bir yandan olayları provoke ederken bir yandan da Asım’ı üniversiteden attırmak için plan yapar. Çünkü her adımında karşısına Asım çıkmaktadır.

Diğer yandan Amiral, kontrolünden çıkan Zafer'in işini bitirmek için gizliden gizliye çalışmalarını sürdürmektedir. Birlikte çalışmayı teklif ettiği Zafer’in kara kutusu Bekir ise kararını vermiştir...

SEVDA KUŞUN KANADINDA 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ocak başkanlığını bırakarak “Kabadayılar Dünyası”na hızlı bir giriş yapan Ömer’in artık kendi kurallarını koyma vakti gelmiştir. “Solaklı artık yok. Ben benden öncekilere benzemem” diyerek kendi rocanunu keser. Bu arada geçmişi Ömer’in peşini bırakmaz. Filiz hala aklındadır ancak yeni hayatında duygusallığa yer yoktur.

Zafer Erbay Asım’ın karşısına bir kez daha çıkmıştır. Zafer, silah projesiyle yakından ilgilenir. Bunun için komisyondakilerin görüşünü etkilemek için plan yapar. Amiral ise Zafer’in işini bitirmeye kararlıdır. Bunun için Bekir’e reddedemeyeceği bir işbirliği teklifi yapar.

Erbakan Hoca’nın referansıyla üniversiteye kabul edilen Asım ilk girdiği derste parkalılar tarafından protesto edilir. Üniversite karışır. Diğer yandan Asım silah çizimleriyle ilgili komisyondan çıkacak kararı sabırsızlıkla beklemektidir. Kararı ise Zafer Erbay bildirecektir.