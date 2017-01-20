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Muhteşem Yüzyıl 9. son bölüm fragmanı
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Muhteşem Yüzyıl 9. bölümde neler yaşanacak?

Muhteşem Yüzyıl: Kösem 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sultan Murad, adalet için savaşıyor! İşte Muhteşem Yüzyıl: Kösem 9. bölüm fragmanı ve özeti...

20 Ocak 2017 Cuma, 10:40:56 Güncelleme: 10:42:43

Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Engin Benli ve Aslı Tandoğan gibi isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Muhteşem Yüzyıl 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MUHTEM YÜZYIL 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Anadolu’daki isyanı bastırmak için Bergama kalesi önlerine gelen Sultan Murad, kaleye girmek için ekibiyle beraber akıl almaz bir plan yapar. Bergama kalesine sızan Sultan Murad ve ekibi pusuya düşer.

Ahalinin linç etmeye çalıştığı Farya, saldırıdan son anda kurtulur. Aldığı acı haberle kaderi tamamen değişecektir… Kösem Sultan, Farya’ya saldıranların elebaşlarını en ağır biçimde cezalandırır.

Saldırıyı Ayşe Sultan’ın yaptığına dair bir delil olmasa da Farya Ayşe’nin yaptığından emindir. Acıdan gözü dönen Farya Ayşe’yi suçlar. Ayşe Sultan ölümle burun buruna gelir.

Kâsım’ın cezalandırılması, Şehzade İbrahim’in korkularını tetikler. Kendini odaya kapatan İbrahim için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Payitahta dönen Sultan Murad, Farya’ya yapılan saldırıyı öğrenince çok öfkelenir. Bu işte parmağı olan herkes bedelini ödeyecektir...

MUHTEŞEM YÜZYIL 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Farya’nın hamileliği saraya bomba gibi düşüyor! Kösem Sultan, Sultan Murad’ın Şehzade Kâsım’ı kapattığını öğreniyor! Sultan Murad ve Kösem karşı karşıya geliyor! Ayşe Sultan Farya’nın hamile olduğunu öğrenince öfkeden deliye dönüyor!  

Kösem, Şehzade Kâsım’ın kapatılmasından sorumlu olan herkesten intikamını alıyor! Sultan Murad Anadolu’da başlayan isyan haberini alıyor!

Gevherhan ve Silahdar aşkı gittikçe alevleniyor! Ayşe, Farya’ya müthiş bir tuzak kuruyor! Farya ölümle burun buruna geliyor! Sultan Murad, Anadolu’ya sefere çıkıyor!

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