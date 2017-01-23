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Kırgın Çiçekler 68. son bölüm fragmanı
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Kırgın Çiçekler 68. bölümde neler yaşanacak?

Kırgın Çiçekler 68. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Nazan, Defne'yi yetimhaneye bırakıyor. İşte Kırgın Çiçekler 68. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:18:07 Güncelleme: 09:20:13

Başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Çağla Irmak'ın paylaştığı Kırgın Çiçekler 68. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Nazan, Defne'yi yetimhaneye bırakıyor. İşte Kırgın Çiçekler 68. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 68. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nazan, Defne'yi yetimhaneye bırakıp gider. Defne kızların odasında sinir krizi geçirir. Nazan'a iyice bilenerek Serkan'a evlatlık oldukları gerçeğini söyler. Serkan, Nazan'ın karşısına dikilerek hesap sorar. 

Sadullah'ın evlilik kutlaması yapılırken Zehra ve Songül arasında ipler gerilir. Kemal, Mesude'nin yasal haklarını üzerine alır. Yetimhaneye gelerek Eylül'ü almak ister. Feride ve kızlar korku içinde köşeye sıkışır.

Eylül, Kemal'le eve dönmemek için bir çözüm bulmak zorundadır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mert hastaneye kaldırılır. Meral polisi suçsuzluğuna ikna edemez ve tutuklanır. Mert'in annesi Meral'den davacı olunca Feride kızı kurtarmak için karşı dava açar. Kızlar, Meral için endişelenmektedir. 

Eylül annesini görebilmek için her yolu denerken, Kemal, Mesude'yi koz olarak kullanır. Sadullah ve Zehra yıldırım nikâhı yapmaya karar verir. Songül çaresiz, yeni hayatına alışmak zorundadır. 

Nazan, Defne'nin kendisinden oldukça yaşlı bir erkekle samimi olduğunu görünce işler çığırından çıkar. Nazan, Defne'ye ders vermek için onu yetimhaneye bırakmaya karar verir.

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