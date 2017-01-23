Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor'un paylaştığı "İçerde", 18. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Celal’in Coşkun ve Yaşar’ı yakaladığı dizide, olay yerine Yusuf Müdür ve ekibinin gelip ikiliyi gözaltına alması sonrası herkes yeniden Coşkun’un peşine düşecek. İşte İçerde 18. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

İÇERDE 18. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Pazartesi akşamları milyonları SHOW TV ekranına kilitleyen “İçerde”, yine ezber bozacak bir bölümle takipçilerinin karşısına çıkacak. Kebapçı Celal'in, Coşkun ve Yaşar'ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi gelir. Yusuf, Coşkun ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır. İfadelerini almak üzere organize şubeye götürür.

Şimdi herkes Coşkun’un peşindedir. Mert, ailesini öğrenmek için, Sarp, Umut’u sormak için, Celal ise Coşkun’u öldürmek için. Herkes harekete geçmek için Coşkun’un organizeden çıkmasını bekliyordur. Tehlikenin farkında olan Coşkun, kendisini korumak için Yaşar’la birlikte hareket edecektir. Coşkun gittikçe köşeye sıkışır. Artık yolun sonuna geldiğini düşünüyordur...

İÇERDE 17. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Coşkun, Yaşar adında bir adama gider.

Bu adam hakkında bildikleriyle Celal’e karşı işbirliği yapabileceğini düşünmektedir. Yeşim, Celal’e DNA testi yaptırdığını, Melek’le arasındaki gerçeği bildiğini söyler. Yeşim bu sırrı yıllardır sakladığı için Celal’e çok öfkelidir.

Melek’in Celal’le arasını bozmak ister ve Sarp’la Melek’in ilişkisini söyler. Celal duyduklarına inanamaz, çılgına döner. Sarp’ın derhal Davut’un deposuna getirilmesini emreder. Melek bavullarını toplamış, seyahate çıkmak üzeredir. Celal’le yaşananlardan sonra uzaklaşmaya ihtiyacı vardır.

Sarp'ı arar, iki bileti olduğunu söyleyip kendisiyle gelmesini ister. Ancak Melek’in tahmin etmediği gelişmeler olur ve yolda kaçırılır. Eylem, Mert’i sıkıştırır. Sarp’ın gizli kamera görüntülerinin kendisinde ne işi olduğunu sorar. Başına geleceklerden habersiz olan Sarp, Davut’un deposuna getirilir...