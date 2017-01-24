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Cesur Yürek
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Cesur Yürek'in 15. bölüm tanıtımı yayınlandı

Show TV'nin Fark Film imzalı, güçlü oyuncu kadrosu, bol aksiyon ve aşk dolu hikayesiyle ilgiyle izlenen dizisi "Cesur Yürek"in 15. bölüm tanıtım yayınlandı

24 Ocak 2017 Salı, 14:06:56 Güncelleme: 14:07:57

"Cesur Yürek"in perşembe akşamı ekrana gelecek 15. bölümünde; Bradd’i ele geçiren Ömer, ona yaptıklarının bedelini ağır bir biçimde ödetecektir. Ferhat’ın geri dönüşü Ömer için yeni bir savaşın habercisidir. Didem’i kaçıran Ferhat, Ömer’i köşeye sıkıştırır. İskender olayından sonra yalnızlaşan Tatar Ahmet Ferhat’ın tuzağına düşer.  Ferhat hem Tatar’ın hem Didem’in hayatları üzerine bahis oynar. Ömer kardeşi ve Tatar’ı kurtarabilmek için aşılması zor bir oyunun içerisine girer.

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in başrollerinde Onur Tuna, Hüseyin Avni Danyal, Ruveyda Öksüz yer alıyor. Yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu ise Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor. “Cesur Yürek”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Perşembe saat 20.00'de Show TV’de.

 

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