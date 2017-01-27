Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.



Show TV'nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 19. bölümünde heyecan dorukta. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni bölümde Melek, artık Celal'i hayatında istemediğini söylüyor. Mert'in, Coşkun'u Sarp'ın öldürdüğünü sandığı bölümde ayrıca Füsun'un dükkanına silahlı saldırı gerçekleşiyor. Oyun içinde oyunun döndüğü, ters köşeye yatıran senaryosu ile Pazartesi günü izleyicileri ekran başına kilitleyecek İçerde’de ne gibi sürprizlerin olacağı ise merak konusu.



Melek, annesinden geri kalan akrabalarını bulabilecek mi? Füsun, Sarp'ı seçtiği bu hayattan vazgeçirebilecek mi? Mert olayların cezasını Sarp'a nasıl kesecek?



Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer aldığı ve yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstlendiği "İçerde"nin heyecan dolu yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de.



İşte "İçerde"nin 19.Bölüm 2. Tanıtımı!

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