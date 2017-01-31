Burcu Biricik, Birkan Sokullu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Hayat Şarkısı 40. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Hülya'ya gelen kırmızı güller gizemini korurken, şüpheler Hazer Torunbaş'ta birleşiyor! İşte Hayat Şarkısı 40. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HAYAT ŞARKISI 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hazer tarafından hastaneye yetiştirilen Hülya’nın yanına ilk koşan her zamanki gibi Mahir ardından da Melek ve Zeynep olur.

Cevher Ailesi ise Hatice tarafından ortalığa dökülen Hülya’nın sırlarını daha hazmetme fırsatı bile bulamadan kayıp haberi gelen Kerim’in telaşına düşmüşlerdir.

Bu arada gizemli çiçekler Hülya’nın peşini hastanede bile bırakmazken şüpheler bir an bile Hülya’nın yanından ayrılmayan Hazer’de toplanmaya başlamıştır.

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Zeynep’in Mahir ile yaptığı Berlin kaçamağı basında da yer alıp Cevher Ailesi tarafından öğrenildiğinde, eltisini korumak için söylediği yalanlar Hülya’yı da çok zor duruma düşürür.

Kerim’in yurt dışına çalışmaya giderken oğlunu da yanına alabileceğini söylemesi üzerine Hülya artık harekete geçme zamanının geldiğine karar vererek Mahir ile birlikte bunu engelleme çalışmalarına başlar.

Hülya boşanmak için harekete geçerken, Kerim’in avukatlarına maddi olarak hiçbir talepte bulunmayacağını bildirir. Diğer yandan Hülya’nın, Bahar’ı kendi nüfusuna geçirme kararını alarak bunu ablasıyla paylaşması üzerine Melek tam anlamıyla psikolojik olarak çöker.