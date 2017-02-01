Başrollerini Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kara Sevda 54. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal, Emir'i can evinden vurabilecek mi? İşte Kara Sevda 54. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KARA SEVDA 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Emir, Kemal’in Deniz’le ilgili gerçeği öğrenmesinden hareketle yol haritasını belirler. Emir’in kendileriyle ilgili bütün gerçekleri bildiğinden habersiz olan Nihan ve Kemal ise Emir’i alt etmek için birlikte harekete geçer.



Nihan, taburcu olup eve geldiğinde Kemal için yazdığı defterin eşyaları arasından çıkmaması üzerine büyük bir korkuya kapılır. Defterin yokluğu, Nihan ve Kemal’i yeni bir sorunun önüne atar. Emir, defteri bulup okuduysa ve ipuçlarını takip ettiyse, her şeyi biliyor demektir ve bu, Emir’in yeni bir plan yaptığını göstermektedir.



Kemal ve Nihan, önce Emir’in neyi ne kadar bildiğini netlemeye çalışırken, Emir’in gerçekten de Nihan’la Kemal’i alaşağı edecek bir planı vardır: Deniz’i alıp gitmek. Diğer yanda Emir Leyla için planladığı kumpasta sona gelir. Leyla evi ile Kozcuoğlu hisseleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.



Kemal, bir yandan Emir’in dikkatini dağıtmak ve Emir’i, Kozcuoğlu Holding yönetiminden devirmek için çalışmaya başlar. Yönetim kurulu başkanlığı için Emir’le kıyasıya bir rekabete girer.



Öte yandan Hakan’ın Ozan cinayetinde bulduğu yeni deliller Zeynep’i ateş hattına sokar. O gün hastanede olduğunun ortaya çıkacağı gerçeğiyle Zeynep, deşifre olmamak için son kozunu oynar.



Kemal, Emir’i can evinden vuracak hamlesinde son viraja geldiğinde, Kozcuoğlu’nda taşları yerinden oynatmak için Emir’i kendi silahı ile vurur.



Kemal, Emir’in Deniz’i uzaklara götürme planını öğrendiğinde, Deniz’i sonsuza dek kaybetme korkusunu tüm benliğinde hisseder ve hayatının en kritik kararını verir. Bu karar, artık Nihan’la Kemal’in hayatlarında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı kadar büyüktür. Üstelik yolun sonunda, umutlu, yeni bir başlangıç gizlidir.

KARA SEVDA 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kemal’in, Nihan’ı ikna etmek için seçtiği yol büyük bir kabusla biter. Nihan kaza sırasında ağır yaralanır. Sevdiği kadın kollarında ölümle pençeleşirken çaresizlik içindeki Kemal’in yardımına Leyla ve Ayhan yetişir.



Nihan hastaneye kaldırılır ancak durumu çok ciddidir. Nihan’ı kurtarmak için Emir ve Kemal ayrı ayrı seferber olur. Yaşadığı büyük vicdan azabına rağmen, Kemal Nihan’ı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Tükenen ümitleriyse kimsenin beklemediği bir isim canlandıracaktır.



Emir, Kemal’in hastanedeki varlığına ilk andan itibaren tahammül edemez. İki ezeli düşman Nihan uğruna ne kadar ileri gideceğini birbirine itiraf eder. Ama Emir bununla yetinmez. Kemal’i, Nihan’dan uzak tutmak için hastanede etten bir duvar örer. Kemal ise Nihan’ı görmeden, elini tutmadan o hastaneden ayrılmayacaktır.



Öte yandan başta Leyla olmak üzere herkes, Kemal’i sakinleştirmeye çalışır. En azından Nihan gözüne açana kadar Kemal’in, Emir’le Deniz konusunda yüzleşmemesi için seferber olur.



Nihan’ın kazasını sorguladığında, Emir, Nihan’ın Kemal’le bir gece geçirdiğinden şüphelenir ve bu kazasının arkasındaki sır perdesini aydınlatmaya karar verir. Asu’nun çabası Emir’i durdurmaya yetmeyecektir.



Emir kendisinden gizlenen sırlara yaklaşmışken, Kemal, Emir’e öfkesinin Emir’i gerçekten öldürebilecek kadar büyük olduğunu anlar. Emir’in ise gözü eskisinden karadır; Kemal ile Nihan’ı sonsuza kadar ayırmak için ölebilecek kadar...