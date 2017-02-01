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Bu Şehir Arkandan Gelecek 5. son bölüm fragmanı
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Bu Şehir Arkandan Gelecek 5. bölümde neler yaşanacak?

Bu Şehir Arkandan Gelecek, 5. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde en yakınından Ali'ye bir darbe gelecek. İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:59:34 Güncelleme: 10:03:05

Oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un da yer aldığı Bu Şehir Arkandan Gelecek, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde en yakınından Ali'ye bir darbe gelecek... İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali'ye zarar vermek için organize edilen hileli dövüş sırasında Tekin, onun Şahin'in oğlu olduğunu anlar. Şahin ise şartlı tahliyesini yakmak pahasına Tekin'in evini basar, yakasına yapışır. Gözaltına alınır. Hapse dönmekten kurtulmasının tek yolu Tekin'in şikayetini geri çekmesidir. 

Ali, Şahin'in düştüğü durum yüzünden kendini suçlu hissetmektedir. Onun serbest bırakılması için eline Yiğit'le ilgili bir koz geçer. Ancak işler yolunda gitmez, Ali'nin umudu boşa çıkar. Geriye kalan tek çare Tekin'in insafa gelmesidir. Tekin ise durumu fırsata çevirmenin yolunu bulmuştur.

Şahin'in özgürlüğü karşılığında Derin'den büyük bir fedakarlık ister. Ancak Derin giderek Ali'yle daha fazla yakınlaşmaktadır. Boks salonunda baş başa kaldıkları bir gece büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirler. Ali olan biten her şeye rağmen işleri yoluna koyup, Şahin'i kurtarmaya kararlıdır.

Ancak en yakınındakinden gelecek son darbe Ali'yi yıkacaktır...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sınır dışı edilmemek için Aslı'yla nikah masasına oturan Ali'nin aklı ameliyata girecek olan Rauf'tadır. Derin ise olan bitenden habersiz hastaneye geldiğinde öğrendikleri karşısında şoke olur. Derin, Ali'nin gitmesine engel olduğu için Aslı'ya minnettardır ama Şahin'in kendisine ters davranmasına anlam verememektedir. 

Ali biraz nefes almak için gece yarısı gittiği limanda büyük bir sürprizle karşılaşır. Babasının ihanetiyle sarsılan Aslı, ona hiç unutamayacağı bir ders vermeye karar verir. Bunun için Ali'nin yardımına ihtiyacı vardır. 

Tekin ve Yiğit, Ali'den kurtulduklarını sanırken, Ali'nin hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkmasıyla ortalık yeniden karışır. Şahin, Ali'yi Mirkelamoğlu ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başaramaz. Bu yüzden araları açılır. Şahin'e haddinden fazla tepki gösterdiğini düşünen Ali hatasını telafi etmek isteyince Tekin'in sinsi tuzağına düşer.

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