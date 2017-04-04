Söz 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Söz dizisi oyuncuları kimler?

Star TV'nin yeni dizisi "Söz", ilk bölümüyle dün akşam izleyicinin karşısına çıktı. Bir Özel Kuvvet Timi'nin hikayesini konu alan "Söz" dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Dizinin ilk bölümünde neler yaşandı? Söz dizisi oyuncuları kimler? İşte Söz 2. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...

SÖZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Söz dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Dizinin internete özel 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz 2. yeni bölümüyle 10 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Söz dizisinin 2. tanıtımında komutanları dağlık bir arazideki hedefleri kontrol eden ve çatışan askerlere hitap ediyor. Edirne'den Kars'a kadar vatanın her karış toprağı için savaştıklarının hatırlatıldığı askerlere onların bu kahramanlıkları sayesinde halkın rahat ve güven içerisinde uyuduğu söyleniyor. Komutanın hitabı; askerlik mesleğinin kısa bir özeti gibi tüm tanıtıma işleniyor.

SÖZ DİZİSİ İNTERNETE ÖZEL 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ...

SÖZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını, Atakan Arslan, Burak Sevinç, Görken Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Volkan Uygun ve Oktay Samurkaş canlandırıyor.

TERÖR FACİASI ÜSTEĞMEN YAVUZ'UN HAYATINI DEĞİŞTİRİYOR

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

ÖZEL KUVVET TİMİ OLUŞTURULUYOR

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.

Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

GENEL HİKAYE

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Lakap: Komutan

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.

Çolak - Serhat Kılıç

Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.

Bahar Kutlu - Aybüke Pusat

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem Mercier - Meriç Aral

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır.

Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.

Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.

Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç

Görev: Hafif Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Avcı

Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik

Görev: Ağır Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Keşanlı

Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran

Görev: Muhabere Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Hafız

Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem

Görev: İstihbarat Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Karabatak

Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.

Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz

Görev: İstihkam Uzmanı

Rütbe: Uzman Çavuş

Lakap: Çaylak

Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.

Güler Korkmaz - Nil Günal

Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer

Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.

Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır

Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.