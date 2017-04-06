Baba Candır 63. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk, Özgün Karaman ve Melis Tüzüngüç gibi isimlerin yer aldığı Baba Candır takipçileriyle 63. kez buluşuyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Baba Candır 63. bölüm fragmanı ve özeti...

BABA CANDIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Salih Güzelce’ye gelen çocuklarını karşısına alıp artık kendi hayatlarına dönmeleri konusunda bir kez daha uyarır. Paşabahçe’ye geri dönmek üzere iken; Haluk ve çocuklar arasında çıkan gerginlik sonrasında Salih, yine ilişkilerine müdahale etmek zorunda kalır.

Artık tek bir şartı vardır: Çocuklar haftasonu işlerinden ve diğer insanlardan uzakta tek başlarına Güzelce’de kalacaklar; aile ve kardeş olmanın değerini bileceklerdir. Öte yandan, Nesrin çılgın planlarını devam ettirir; annesini Salih ile tanıştırmaya getirir.

Çocuklar aralarındaki husumeti sona erdirip, birbirlerinin kıymetini anlayacaklar mı? Salih müstakbel kayınvalidesi’nden kaçmanın bir yolunu bulacak mı?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Baba olmayı kafasına koyan Haluk, tespihi, yumurta topuk ayakkabıları ve maço tavırlarıyla erkek çocuk sahibi olma yolunu kolaylaştırdığını düşünmekte ve Holding’de ‘Maço Haluk’ olarak yine fırtınalar estirmektedir.

Salih’e bir türlü ulaşamayınca iyice meraklanan Nermin, Aysima ve çocuklarla birlikte Güzelce’ye Salih’in yanına gitmek için yola çıkar. Çocuklar babalarının Karadeniz Turu’na çıkmadığını da böylece öğrenmiş olacaklardır. Diğer yandan, Jandarma Güzelce Köyü’nde daha önce yakalanan ayının babasını ormanda görmüştür.

Çelik Ailesi’nin baba ayı ile macera dolu Güzelce serüveni başlar. Baba ayı Çelik ailesine tehlike ve korku saçmaya devam edecek mi? Çocuklar Salih’e sağ salim ulaşıp kendilerini affettirebilecekler mi?

61. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Çocuklarıyla karşı karşıya gelen Salih köşe kapmaca oynar. Çocuklar görev yerlerine dağılır; köydeki herkese babalarını görüp görmediklerini sorarlar. Salih’in yerini bulmayı kafaya koymuşlardır. Nermin sürekli telefonla aradığı Salih’e sonunda ulaşmıştır.

Salih Nermin’e çocukları onun gönderip göndermediğini sorar. Bunu duyan Nermin, çocuklara olan kızgınlığını belli etmek için evden kaçmaya karar verir. Eve dönen çocuklar, halalarını evde bulamayınca perişan olurlar. Sofrayı çeşit çeşit yemeklerle donatan, sabah kahvaltılarının meşhur lezzetli menemenini hazırlayan kimseleri yoktur artık.

Diğer yandan Salih ilk kez yanlızlığın tadını çıkarmaya başlamıştır. Çocuklar babasız ve halasız hayatlarına yarım yamalak devam etmeye çalışacaktır.



Çocuklar halalarını eve geri dönmeye ikna edebilecek mi? Salih gizlendiği yerde başına daha ne gibi olaylar gelecek ?