TELEVİZYON
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Fi
TELEVİZYON

"Fi" 4. yeni bölüm ne zaman?

İlk 3 bölümle seyircinin karşısına çıkan "Fi" dizisi, izleyicilerde merak uyandırdı. Peki Fi 4. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

06 Nisan 2017 Perşembe, 19:25:43 Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 19:00:50

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı "Fi" dizisi 3 bölümüyle Puhu TV'de seyirciyle buluştu. İlk 3 bölümü izleyen seyirciler şimdi de "Fi 4. yeni bölüm ne zaman?" diye merak ediyor. Peki merakla beklenen Fi 4. bölüm ne zaman? İşte "Fi" dizisine ait yeni detaylar...

"Fİ" 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ay Yapım imzalı ve Mert Baykal'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Fi dizisi, ilk bölümüyle geride bıraktığımız 31 Mart 2017 tarihinde seyirciyle buluşmuştu. Dizinin 4. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ancak tahminlere göre Fi dizisinin 4. yeni bölümü 7 Nisan Cuma günü yayınlanacak.

Fİ DİZİ KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

PUHU TV NASIL İZLENİR?

PuhuTv izlemek için yapılması gereken tek şey ücretsiz olarak üye olmak. Ücretsiz üyeliğin ardından kullanıcılar Fi dizisini izleyebiliyor, aynı zamanda Puhu TV bünyesinde yer alan diğer dizi ve sinema filmlerini de yine ücretsiz şekilde izleyebiliyor.

Puhu TV'ye üye olmak için mail adresiyle kayıt veya Facebook hesabıyla giriş gibi iki seçenek bulunuyor. Böylece çok kısa sürede Puhu TV'ye üyelik gerçekleştiriliyor.

Fİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

● Serenay Sarıkaya

● Ozan Güven

● Mehmet Günsür

● Berrak Tüzünataç

● Büşra Develi

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    grinin elli tonu havası var canda. olaylarda grinin elli tonunda zengin iş adamın sevgilisi için yaptıkları....
  • Misafir 20 saat önce
    4 bölümü merakla bekliyorum.Oyunculuklar harika konu farkli
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Bir deli sevda' pazar günü SHOW TV'de
TELEVİZYON

'Bir deli sevda' pazar günü SHOW TV'de
Sultan Abdülhamid hamlesini yapıyor!
TELEVİZYON

Sultan Abdülhamid hamlesini yapıyor!
Elvan ve Atıf karşılaşıyor!
TELEVİZYON

Elvan ve Atıf karşılaşıyor!
Hasibe ölümcül bir hastalığa yakalanıyor!
TELEVİZYON

Hasibe ölümcül bir hastalığa yakalanıyor!
Faruk ve Süreyya aşkında yeni kriz!
TELEVİZYON

Faruk ve Süreyya aşkında yeni kriz!
Mesut, Gümüş'ten intikam almak için ne yapacak?
TELEVİZYON

Mesut, Gümüş'ten intikam almak için ne yapacak?
Bir Deli Sevda oyuncuları kimler?
TELEVİZYON

Bir Deli Sevda oyuncuları kimler?
Seksenler dizisinin final tarihi belli oldu
TELEVİZYON

'Seksenler' dizisinden kötü haber

YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET ‘ALEYNA KİM YA’ DİYENLERE DAHA DURUN,...
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ‘MUTLULUK İÇİMİZDE’ DİYORLAR YA, DOĞRU...
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI SARIKABADAYI’DA YAHYA KEMAL...
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK KÜÇÜK DELON İLE BOĞAZ KEYFİ
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN EVDE BARIŞI YAŞAYAN ÇOCUKLAR DÜNYAYA...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN BEN BU ‘MANYAK’ KADINLARA BAYILDIM
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR ‘KUTSAL ÜÇLÜ’YLE BULUŞMA
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN EN İYİ 51’İNCİ RESTORANI...
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ENSÜLİN DİRENCİNİ KIRMAK İÇİN YAPILMASI...
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN 60 DAKİKA LAFTA KALDI
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 'Bir deli sevda' pazar günü SHOW TV'de
  • 2 Sultan Abdülhamid hamlesini yapıyor!
  • 3 Elvan ve Atıf karşılaşıyor!
  • 4 Hasibe ölümcül bir hastalığa yakalanıyor!
  • 5 Faruk ve Süreyya aşkında yeni kriz!
  • 6 Mesut, Gümüş'ten intikam almak için ne yapacak?