Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı "Fi" dizisi 3 bölümüyle Puhu TV'de seyirciyle buluştu. İlk 3 bölümü izleyen seyirciler şimdi de "Fi 4. yeni bölüm ne zaman?" diye merak ediyor. Peki merakla beklenen Fi 4. bölüm ne zaman? İşte "Fi" dizisine ait yeni detaylar...

"Fİ" 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ay Yapım imzalı ve Mert Baykal'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Fi dizisi, ilk bölümüyle geride bıraktığımız 31 Mart 2017 tarihinde seyirciyle buluşmuştu. Dizinin 4. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ancak tahminlere göre Fi dizisinin 4. yeni bölümü 7 Nisan Cuma günü yayınlanacak.

Fİ DİZİ KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.

PUHU TV NASIL İZLENİR?

PuhuTv izlemek için yapılması gereken tek şey ücretsiz olarak üye olmak. Ücretsiz üyeliğin ardından kullanıcılar Fi dizisini izleyebiliyor, aynı zamanda Puhu TV bünyesinde yer alan diğer dizi ve sinema filmlerini de yine ücretsiz şekilde izleyebiliyor.

Puhu TV'ye üye olmak için mail adresiyle kayıt veya Facebook hesabıyla giriş gibi iki seçenek bulunuyor. Böylece çok kısa sürede Puhu TV'ye üyelik gerçekleştiriliyor.

Fİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

● Serenay Sarıkaya

● Ozan Güven

● Mehmet Günsür

● Berrak Tüzünataç

● Büşra Develi