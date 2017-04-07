Bülent İnal'ın Sultan Abdülhamid, Saygın Soysal'ın Theodor Herzl, Özlem Conker'in Bidar Kadın Efendi ve Akın Akınözü'nün Ömer rolünü üstlendiği Payitaht Abdülhamid, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Sultan Abdülhamid hamlesini yapıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 7. bölüm fragmanı ve özeti...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sultan Abdülhamid (Bülent İnal), düşmanlarının oyunlarına karşı kendi hamlesini yaptı. Filistin'de, Celal (Umut Kurt) ve Kemalettin (Eren Hacısalihoğlu) gözlerini kan bürümüş Müslüman kılığındaki İngilizlere karşı canlarını ortaya koyarken, Sultan ise Saray'a sızan yılanın bizzat karşısına dikiliyor.

Sultan'ın yıllar önce kurduğu oyunun karşısında bir engel duruyor: Melike'nin (Ezgi Eyüboğlu) karanlık geçmişi. Theodor Herzl (Saygın Soysal), gittikçe acımasızlaşan planlarına bir yenisini daha eklemek istiyor. İstediği tek şey anarşi ve şehirde yayılacak huzursuzluk.

Ömer (Akın Akınözü) çetin bir savaşın içinde. Bir yandan annesini kaçıran Hiram'ın (Berkan Şal) alçaklığından ve yapabileceklerinden çekiniyor, bir yandan da içini yakan öfkesiyle en kuvvetli yumruğunu Hiram'a indirmek istiyor. Bu iki çelişkiden geriye kalacak olan hakikat Ömer'in kaderini tayin edecek.

Haremde bitmek bilmeyen Seniha (Selen Öztürk) - Bidar Kadın (Özlem Conker) muharebesi gittikçe tatsızlaşırken, Fatma Pesent'in (Zeynep Özder) hamlesiyle dengeler derinden sarsılacak. Haremde kaçan huzuru geri getirmek için Rahime Perestu Valide Sultan, saraya teşrif ediyor.

Valide Sultan'ın saraya gelişi haremde büyük tedirginlik yaratıyor. Valide Sultan, haremde ikbal ve felaketin kol kola gezdiğini herkese hatırlatacak.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Patlayan trenin gürültüsü Payitaht'ta yankılanıyor. Düşmanın arzusu oldu. Peki, şimdi ne olacak? Sultan Abdülhamid (Bülent İnal) düşmanların alçakça tertip ettiği planlarına karşı savaşını sürdürüyor. Sıradaki cephe ise Filistin... Theodor Herzl (Saygın Soysal) büyük oyununu oynamaya hazırlanmaktadır.

Filistin'de kurguladığı kumpas, tüm dünyaya yayılacak, Yahudilere yeni devletin yolu açılacaktır. Lakin hesaba katmadığı şey, Abdülhamid'in ileri görüşlülüğüdür. Ömer (Akın Akınözü) şeytanın kuyruğundan tutmuş, kellesine ulaşmak için çabalamaktadır.

Hiram (Berkan Şal) ile arasındaki düşmanlık git gide kızışmaktadır. Hiram bir yandan Payitaht'ta anarşi çıkartmaya uğraşırken bir yandan da Ömer'den intikam almak için kalleş planlar kurmaktadır. Ömer'in bu kavgadan galip ayrılması şarttır.

Büyük oyunların içinde kendi derdine düşen Sara (Elena Vineova), Melike'yi (Ezgi Eyüboğlu) Saraydan çıkarma uğraşındadır. Bütün tehlikeleri göze alan Sara, canını dahi tehlikeye atmaya hazır. Çünkü Melike kendinden bir parça gibidir onun için.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 5. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Abdülhamid (Bülent İnal), Melike (Ezgi Eyüboğlu) üzerinden kurduğu oyunla Damat Mahmud Paşa’nın (Hakan Boyav) hainliğini ortaya çıkardı. Şimdi sırada ihanet edenden hesap sorma vaktidir. Sultan bir yandan Mahmud Paşa’dan hesap soracak, bir yandan da düşmanın kurmaya çalıştığı oyunlarını başlarına geçirecektir.

Seniha Sultan (Selen Öztürk), Bidar Kadın’ın (Özlem Conker) kendisine gösterdiği gerçekle köşeye sıkışmıştır. Haremde Mahmut Paşa’nın bıçakladığı kızın yaşıyor olması, Seniha’nın elini koluna bağlamıştır. Bir çıkış yolu bulmak zorundadır. Aksi halde ailesini büyük bir tehlike beklemektedir.

Theodor Herzl (Saygın Soysal), Emanuel Karaso (Ali Nuri Türkoğlu) ile birlikte İstanbul’a gelecek ve Sultan'a karşı bizzat kendisi mücadele edecektir. Onun bu bomba gibi gelişi, Sultan’ı can damarından vuracak büyük bir sorunu da beraberinde getirecektir! Ömer (Akın Akınözü), Sultan'ın emriyle büyük bir takibin peşindedir… Fakat işler sandığı kadar kolay olmayacaktır.