Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Çetin Tekindor, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral gibi ünlü isimlerin yer aldığı "İçerde", 29. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Coşkun bütün dengeleri değiştirecek bir hareket yapıyor ve büyük sır ortaya çıkıyor.. Kudret, adamlarını Celal'i öldürmesi için görevlendiriyor. Peki Celal ölecek mi? İşte İçerde 29. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

İÇERDE'NİN 29. BÖLÜMÜNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi "İçerde", 29. yeni bölümüyle 10 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Handan, Kudret’in gözleri önünde öldürülmüştür. Kudret'in gözünü öfke bürür. Handan'ın ölümüyle hayatının yıkımını yaşayan Kudret, Serkan ve adamlarını Celal'i öldürmeleri için görevlendirir. Kudret, Celal'e ulaşmak için her yolu dener. Buna Yeşim'i, Melek'i tuzağa düşürdüğünü Celal'e söylemekle tehdit etmek de dâhildir.

Yeşim'i hayati bir kararla karşı karşıya bırakan Kudret'in hedefinde Sarp ve Mert de vardır. Kudret'in açtığı savaş sırasında ortaya çıkan Coşkun da dengeleri değiştirecektir. Sarp ve Mert'in kardeş olduğu sırrı beklenmedik biri tarafından, sürpriz şekilde öğrenilecektir.

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DİĞER BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

FÜSUN, MUSTAFA VE MELEK'İ KURTARMAK İÇİN KUDRET'İ İKNA ETMEK ÜZERE EVİNE GİDER

İçerde 28. bölümde olaylar şöyle gelişti: Füsun, Mustafa ve Melek’i kurtarmak için Kudret’i ikna etmek üzere evine gider. Kudret’in, Melek’i eve gönderdiğinden haberi yoktur. Diğer tarafta Celal, Mustafa’nın öldüğünü düşünerek Kudret’i ve kim varsa herkesi öldürtmek için çoktan adamlarını göndermiştir.

Füsun tehlikeden habersizdir. Sarp durumu son anda öğrenip engel olmaya çalışır. Celal çocuklarını kaçıran Kudret’e yaptıklarından dolayı çok öfkelidir. O’nu öldürmeden rahat etmeyecektir. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’e büyük bir tuzak hazırlar.

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SARP, MUSTAFA'YI KURTARABİLECEK Mİ?

İçerde 27. bölümde olaylar şöyle gelişti: Yeşim ve Mustafa alışverişteyken Mustafa ortadan kaybolur. Ortalığı ayağa kaldıran Yeşim, Mustafa’nın kaçırıldığını anlar. Durumu hemen Celal’e haber verir. Kaçırma olayı polise intikal ettirilir. Kısa bir süre sonra Mustafa’yı kaçıranın Kudret olduğu ortaya çıkar.

Mustafa’nın kaçırılması büyük planın sadece küçük bir parçasıdır. Üstelik Kudret, Mustafa’ya karşılık para istemiyordur. İstediği çok daha fazlasıdır. Diğer taraftan Kudret, çocuğunu kurtarmak isteyen Yeşim’e bir tuzak hazırlamıştır. Mustafa’ya karşılık Celal’le karşı karşıya gelmesine sebep olacak bir takas teklif eder. Yeşim bu teklifi kabul etmese de sonunda çaresiz kabul etmek zorunda kalacaktır.



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"BEN MERT KARADAĞ, KENDİ İSMİNİ SEÇEN ADAM!"

İçerde 26. bölümde olaylar şöyle gelişti: Kudret, Mert’in Celal için çalıştığını düşünüyordur. Emin olmak zorundadır. Celal ve Mert’e bir oyun hazırlar. Sarp’ı, Celal’in karanlık dünyasından kurtarmak isteyen Füsun artık eli kolu bağlı, olanlara seyirci olmak istemiyordur.

Celal’in adamlarıyla mahalleye geldiği gün Füsun kendini kaybeder ve Celal’in üstüne yürür. Kudret ve Celal mahallede karşılaşırlar ve birbirlerine gözdağı verirler. Aralarındaki gerilim mahalledeki insanları tedirgin eder. Celal, Kudret’e karşı büyük bir hamle hazırlığı içindedir.

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KEBAPÇI CELAL VE SARP CEZAEVİNE GİRİYOR!

İçerde 25. bölümde olaylar şöyle gelişti: Sarp ve Celal’in oyunu Kudret’in beklenmedik hareketiyle gerçek olmuştur. Tahsin gerçekten ölmüştür. Kudret’in elindeki video kaydı polisin eline geçtiği an Sarp ve Celal hapse girmekten kurtulamayacaklardır.

Mert hastaneye Şevko’nun ifadesini almaya gider ve ondan aldığı bilgiyle Tahsin’i öldüren tetikçilerin peşine düşer. Kudret eskiden kalan bir hesabı kapatmaya gelmiştir. Celal ile mezarlıkta buluşurlar. Geçmişteki ortak acıları onları aynı mezarın başına getirmiştir. İçlerinden biri ölmeden bu düşmanlık bitmeyecektir.

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KUDRET'İN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

İçerde 24. bölümde olaylar şöyle gelişti: Handan, Sarp’ın Tahsin’i vurduğunu gözleriyle görür ve artık Celal’le iş yapacakları kesinleşmiş olur. Sarp ve Yusuf için bu iş çok önemlidir. Çünkü Handan ve Celal’in yapacağı sevkiyatın yerini öğrenip polis baskınıyla her ikisini de tutuklayabileceklerini düşünürler.

Mert için çember daralıyordur. Celal’in muhbiri olduğu ortaya çıkmak üzeredir. Geçmişten gelen büyük bir düşman Celal’in planlarını alt üst edecektir.

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