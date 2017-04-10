Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan, Görkem Sevindik ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 2. bölümüyle takipçileriyle buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Çolak, büyük bir eylem hazırlığında. Ekip ise bu eylemi engellemeye çalışacak. İşte Söz 3. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOLAK'IN YAPMAK İSTEDİĞİ EYLEM ENGELLENEBİLECEK Mİ?

Terör örgütünün lideri Çolak’ın uluslararası bir silah tüccarıyla yapacağı füze alışverişinin istihbaratı gelir. Çolak, büyük bir eylem hazırlığı içerisindedir. Yavuz önderliğinde, yeni kurulan özel tim bunu engellemek için mücadeleye başlar.

Doktor Bahar ise oradaki köy halkının yaşam koşullarıyla yüzleşir. Yavuz komutasında düzenlenen operasyonun sonucunda herkesi bekleyen büyük bir sürpriz olacaktır.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.