Ünlülerin canlı yayın skandalları

11 Nisan 2017 Salı, 12:38:47 | Güncelleme: 13:01:19
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UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI
Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı.
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Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız, stüdyodan dışarıya çıkartıldı.
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KAFASINDA BARDAK KIRDI
"Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi.
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Bir anda kendisini kaybeden Caner, masada duran su bardağını kafasına vurarak parçaladı.
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SEVDA'DAN HANDE'YE TOKAT
Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu ‘İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu. Programda, Arto'nunda kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı. Ataizi, ‘‘Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı'' deyince, Demirel de, ‘‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun o...pu, ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı'' diyerek Hande Ataizi'ne tokat attı.
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Ataizi, ‘‘Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı'' deyince, Demirel de, ‘‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun o...pu, ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı'' diyerek Hande Ataizi'ne tokat attı.
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İBO ŞOV'DA SKANDAL
Uzun yıllardır ekranlara gelen İbo Şov bir skandala sahne oldu. Programda kavga, konuk sanatçı Yıldız Tilbe’nin “Kandıramazsın Beni” adlı şarkısını söylerken Tatlıses’in şarkıyı yarıda kesmek istemesiyle başladı.
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Tilbe, Tatlıses'in tüm engelleme çalışmalarına rağmen şarkısını tamamladı. Araya giren reklamların ardından Tatlıses, konuğu Yıldız Tilbe’nin kendisine saygısızlık söyledi. Hararetli tartışmalardan sonra Tilbe programı terketti ve İbo Şov ekranlardan kaldırıldı.
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'BEN SAKSI DEĞİLİM'
"Şarkı Söylemek Lazım" isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan Erol Büyükburç, program sunucusu Behzat Uygur'un kesndisine söz hakkı vermemesi üzerine sinirlendi.
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Usta sanatçı, " Ben burada saksı değilim, bana da söz hakkı vereceksin, ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısıyım, en çok bana söz hakkı vereceksin" diyerek tepkisini dile getirdi. Behzat Uygur ise olay karşısında 'Siz benim büyüğümsünüz, susuyorum' demekle yetindi.
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SERAY SEVER'E TACİZ
"Seray Sever ve Erkekler" adlı programın çekimlerinde ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Seray Sever'e ilginç bir sürpriz yaptı.
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Sohbet sırasında Sever'in, "Beni hiç kimse ellemedi" sözleri üzerine ayağa kalkan Poyrazoğlu, "İnsan yaşamadığı şeyleri yaşamalı" diyerek Sever'i hiç beklemediği bir anda taciz etti.
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BANU ALKAN'A TOKAT
Sabah programına konuk olan Banu Alkan ve uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir arasında yaşanan olay TV dünyasının unutulmaz anları arasında yerini aldı.
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Taşdemir, kendisine yastıkla vuran Banu Alkan'a tokat attı. Bir anda soğuk rüzgarlar esen programda olay, sunucunun araya girmesiyle son buldu.
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TARKAN'IN ÇİŞ POLEMİĞİ
Tarkan, Şöhretin ilk yıllarında bir canlı yayın sırasında kendisiyle röportaj yapmak isteyen Savaş Ay’ın yanından ‘Çişim geldi’ diyerek uzaklaşmıştı.
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Sonradan bu söz yüzünden Tarkan’ın başı çok ağrıdı, hatta müzik hayatına nokta koyup Almanya’ya yerleşeceğini açıkladı.