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11 NİSAN 2017
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Ünlülerin canlı yayın skandalları

11 Nisan 2017 Salı, 12:38:47

  • 1 Ünlülerin canlı yayın skandalları
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    UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI

    Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı geçtiğimiz sezonlarda oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı.

  • 2 Ünlülerin canlı yayın skandalları
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    Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız, stüdyodan dışarıya çıkartıldı.

  • 3 Ünlülerin canlı yayın skandalları
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    KAFASINDA BARDAK KIRDI

    "Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi.

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