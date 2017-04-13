Kenan İmirzalıoğlu, iki yıl aradan sonra dev bütçeli bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak.

DÖNEM DİZİSİNİN STARI

Kenan İmirzalıoğlu, dizi setlerine görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde O3 Medya ile anlaşan oyuncu, yeni sezonda bir dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

ASTRONOMİK ÜCRETLER

En son “Karadayı”da rol alan İmirzalıoğlu, Osmanlı tarihinin önemli bir kesitini ekrana taşıyacak dizide Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak. Hem bütçesinin hem de İmirzalıoğlu’na ödenecek ücretin astronomik olduğu konuşuluyor.