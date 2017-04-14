Kadrosunda Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Dayan Yüreğim, 11. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Dayan Yüreğim 11. bölüm fragmanı ve özeti...

DAYAN YÜREĞİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Herkesten gizli evlenen Seray ile Atıf’ın bu evliliği ailelerine kabul ettirebilmeleri hiç de kolay değildir. İlk büyük tepkiyi Remzi verir. Remzi, el öpmeye gelen Seray’ı affetmeyecektir... Öte yandan Remzi, Selim için Şanallar’dan kan parası aldığını öğrendiği karısı Suzan’ı da affetmez.

Her koşulda Elvan’a destek olan Av. Fuat’a şantaj yapan Taner hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Dedesi tarafından yurtdışına gönderilmek istenen Nazlı bu konuda babasından da destek alamaz. Uçuşuna saatler kala gittiği barda Nazlı’nın yolu Rıfat ile kesişir ve bu kesişme, sürprizlere gebedir.

İnci ile boşanmak üzere olan Ekrem, Atıf’ın gizli evliliği karşısında fikir değiştirir. Evlerinde bir davet verecek ve sosyeteye mutlu aile tablosu çizeceklerdir. Davetin beklenmedik misafiri ise Elvan’dır. Selim’e çarpıp kaçan kişinin Atıf olduğunu öğrenen Elvan, Seray ile Atıf’ın karşısına dikilir

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeynep, Fatih ve İrem’i sarmaş dolaş yakaladığında Fatih’e olan tüm güvenini yitirir; şüphelerinde haklı çıktığını düşünür. Fatih’in, Zeynep’i aldatmadığına ikna etmek için gerçekleri açıklamaktan başka çaresi kalmamıştır. Fatih’i bu zor durumdan Şevket kurtarır.

Şevket’in açıklaması, Zeynep’i şimdilik ikna etmiş gibi görünmektedir. Şevket, durumu açıklamaya çalışırken büyük bir organizasyonun içine girmiştir: Selim’in sünnet düğünü.

Fatih, Zeynep’in güvenini kaybetmemek adına bundan sonra çok daha dikkatli hareket edecek, Zeynep’i yanından ayırmayacaktır. Zeynep, Fatih’e yeniden güvenirken, tüm kuruntularının işsizlikten kaynaklandığına inanmaya başlar ve Meryem’in iş teklifini kabul eder.

Sünnet düğününden sonra hayatına yeni bir düzen getirecektir. Nihayet düğün gecesi gelip çatar. Bütün sorunlar aşılmış, Zeynep ve Fatih’in aileleri bile gerginliklerinden kısmen kurtulmuşlardır.

Sünnet çocuğunun annesi ve babası dans pistine çağrılıncaya dek her şey yolunda gider. Fakat düğünün davetsiz misafiri, bu mutlu tabloyu bozmaya yetecektir.